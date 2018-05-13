加快建设农业主导自贸片区 杨凌构建国际农业合作大格局

“一带一路”大型网络主题活动陕西站采访团走进杨凌示范区。

西部网讯（记者 彭芬）经过21年的发展建设，被誉为“中国农科城”的杨凌已成为我国农业国际合作的一张“绿色名片”。随着“一带一路”建设的深入推进，杨凌以全球视野、世界眼光，扎实开展国际农业科技交流与合作，正成为现代农业国际合作的中心。

“以色列水肥一体化节水农业技术示范基地”项目实施后，灌溉用水量只有过去的1∕3。

以自贸区建设为契机 打造现代农业国际合作中心

2017年4月1日，中国（陕西）自由贸易试验区正式挂牌，作为陕西自贸区三大片区之一的杨凌自贸片区，成为了全国唯一以农业为特色的自贸试验区。

据杨凌自贸办主任明涛介绍，杨凌自贸片区以农业科技创新、示范推广为重点，通过全面扩大国际农业合作与交流，促进农业投资便利化、农产品贸易自由化，打造“一带一路”现代农业国际合作中心，建设世界知名农业科技创新城市。

以色列和我国西部地区都属严重缺水地区，在高效节水灌溉技术上以色列处于国际领先地位。在杨凌揉谷镇太子藏村泉江农场，“以色列水肥一体化节水农业技术示范基地”项目占地300亩，由以色列工程师根据西北地区的地貌特点和气候特征设计灌溉系统。

“我们的基地采用滴灌、微喷、大田灌溉技术和以色列公司的智能水肥一体化系统，用水量只有过去的1∕3。”项目实施方杨凌雨露节水绿化工程有限公司总经理吉建章说，从前300亩地进行人工灌溉需要6个人作业，现在只需要1名工作人员操作系统即可，大大降低了用工量。引进先进技术，对于解决西部干旱地区农作物丰产丰收、降低劳动强度有深远的意义。

明涛表示，作为我国开拓农业国际合作的重要节点，杨凌自贸片区十分重视加强和拓展对外合作。其中，“1+3”农业国际合作平台建设目前进展顺利，已引进哈萨克斯坦国际一体化基金会、德国中小企业联合会等6个国外机构入驻国际农业科技商务平台。同时，在俄罗斯、哈萨克斯坦、美国分别设立了3个投资贸易服务中心，推动建设了中哈、中美等6个海外示范园区和中美、中以2个杨凌科技试验园区，有力推动了农业领域对外合作的开展。

“一带一路”大型网络主题活动陕西站采访团媒体记者采访西农大留学生。

加快平台建设人才培养 为农业国际合作贡献“西农智慧”

当下，中国农业进入科技创新驱动时代，位于杨凌的西北农林科技大学也积极发挥优势，为“一带一路”国家农业合作提供智力支持和科技服务。

2016年11月5日，12个国家的59所大学和科研机构响应西北农林科技大学倡议，共同发起“丝绸之路农业教育科技创新联盟”，西农大被推选为联盟秘书长单位。西农大副校长罗军介绍，联盟以丝绸之路沿线国家间农业教育科技合作为核心，搭建合作平台，创新合作机制，目前已开展了一系列卓有成效的工作。

“我们还与以色列、匈牙利、埃及、俄罗斯等国积极展开育种技术、试验研究等方面的合作，建立了哈萨克斯坦西北农林科技大学科技园。”罗军介绍，学校还先后派遣了一批专家教授参与埃塞俄比亚农业职业教育工作，执行援几内亚比绍高级农业专家组项目，促进了各国农业教育科技深度交流、融通发展。

2007年至今，西农大先后招收了56个国家2000余名外国留学生，其中包括“一带一路”沿线20个国家共382名高层次学历生。正在西农大读农业经济管理博士的蒙古留学生陈菡告诉记者，未来将会把在西农学到的先进科研技术带回国，推动蒙古农学专业发展。

“我们希望通过搭建平台、科技合作、海外试验示范园区建设、农业科技人才培养等多种方式，积极推动国际合作，为'一带一路'农业创新和可持续发展贡献西农智慧，提供西农方案。”罗军说。

编辑： 刘璞华