“丝路考古联盟”在西安成立

西部网讯 5月12至13日，“考古视野下的丝绸之路国际论坛”在西安举办，来自中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和英国的考古专家学者们齐聚一堂，分享了丝绸之路考古新发现及相关学术研究成果，并决定成立“丝绸之路考古联盟”。

论坛期间，与会代表对如何在未来更好的开展丝绸之路考古合作也进行了深入交流，达成并发表了《国际丝绸之路考古与文化遗产保护西安共识》。《西安共识》提倡，要积极开展丝绸之路考古研究领域的国际合作，全面系统地了解丝绸之路的历史和丝绸之路文化遗产分布及保存的状况，为保护和传承丝绸之路文化遗产提供科学依据；要摒弃不负责任的掠夺性、破坏性的考古工作，在考古工作过程中认真做好文化遗产保护、信息共享和展示利用工作；倡议丝绸之路沿线国家之间全面合作，共同推动丝绸之路文化遗产整体进入世界遗产名录的工作，通过联合“申遗”促进丝绸之路文化遗产的保护；加强丝绸之路考古和文化遗产保护领域人才培养合作；加强丝绸之路考古和文化遗产保护领域的学术交流。

同时，参加本次论坛的中国国内考古机构代表们一致决定成立“丝绸之路考古联盟”。据了解，“联盟”负责统筹协调丝路考古工作，搭建一个信息共享、协调沟通、学术交流、人才培养、学术研讨的综合平台，共同完成《国际丝绸之路考古与文化遗产保护西安共识》中所倡议的工作目标。

据悉，联盟将注重加强沟通、增进了解、互补短板，共同构建丝绸之路考古国际团队；关注丝绸之路考古重大学术问题，系统开展跨区域丝绸之路考古专题研究，定期举办学术会议，并实施丝绸之路考古技术交流与人才培养计划。

编辑： 刘璞华