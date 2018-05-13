新城区丝博会引资1780.5亿 以金融产业跃升发展能级

新城区丝博会引资1780.5亿。

西部网讯（记者 孙洁）5月13日，以“新时代 新金融 新生活”为主题的2018·丝博会西安市新城区民间金融小镇专场投资推介暨项目签约仪式在西安举行。新城区与有关单位共签订金融招商项目32个，签约项目资金1563亿元人民币，其他合同及协议项目共12个，涉及金额217.5亿元。而总计1780.5亿的签约金额，也开创了新城区签约金额的历史新高。

作为西安国际化大都市中心城区，近年来新城区高度重视金融创新发展，以“金融服务‘一带一路’、金融服务实体经济、金融服务市民百姓”为目标，完善制度机制提升招商环境，精准引资接洽调整业态结构，营造新型政商关系紧盯重点项目进展，加速推进经济发展。神州数码、星河世界、上海海银、聚华小贷、长涛网络等国内重要影响互联网金融企业成功落户西安民间金融街，共同掀起了建设大西安、建设国家中心城市、建设丝路民间金融高地的热潮。

按照规划，以民间金融街为依托建设的西安民间金融小镇，未来五年将实现主要入镇企业突破160家，年带动金融投资1500亿元，年利税突破5亿元，新增就业岗位3500余个，进一步打造创新活跃、产业突出、环境优美、运营高效的特色民间金融小镇。打造成为全国普惠金融示范基地，为新城追赶超越，大西安的经济发展贡献力量。

编辑： 张娟