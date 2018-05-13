陕西一快递公司拖欠工资四个月 涉及100余员工

陕西一快递公司拖欠百名员工工资。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）最近一个月，在陕西捷快快递有限公司上过班的很多员工经常是心神难安，因为，他们心里都窝着一件事！

陕西捷快快递有限公司上班的一百多名职工已经好几个月没有发工资了，今天（5月13日），几名员工来到了公司，只为拿回自己的工资。

现场这些人都曾是陕西捷快快递有限公司的员工，有分拣快递的，也有行政办公人员。据这些员工讲，之前公司会在每个月25日准时把工资打到他们卡上，可是，从2017年12月开始，事情突然发生了变化。

去年12月，公司就开始拖欠大家的工资了，12月和1月的工资拖欠了一段时间，最后还是发了，从今年2月份开始，就再也不发工资了。

陕西一快递公司拖欠百名员工工资。

据公司员工讲，公司有困难，没发工资也就罢了，可随后公司的通知让他们难以置信！

公司说，给员工们放长假，直接停工了！

现场员工还告诉记者，和他们一起被放长假并且拖欠工资的有上百人，被拖欠的工资估计总计四五十万元。

这些钱都是员工们的辛苦钱，现在被拖欠着，给他们造成了很大的困扰。

员工：“4个月不发工资，谁能受得了啊？”

员工：“这是我娃的奶粉钱。”

员工：“每个月两个娃上学就等着我的工资呢！”

陕西一快递公司拖欠百名员工工资。

据该公司操作主管讲，公司不发工资，他们也曾收集材料向相关部门反映过情况，公司一直说让他们等，区里、市里省里劳动部门也都去过了，就是没有个解决办法。

记者在现场看到，巨大的操作厂房内已经破败不堪，公司办公司也已经大门紧锁，人去楼空。公司操作主管当场联系了陕西捷快快递有限公司负责人姚某，试图索要工资，可是，结果让他们再度失望，姚某也没有办法给大家解决问题，让员工们都找工作去。

陕西一快递公司拖欠百名员工工资。

随后，记者跟随这些员工一起前往西安市人力资源社会保障局。劳动保障监察支队工作人员了解情况后，让公司员工提交了相关材料后并表示，他们已经立案了，将会尽快前往陕西捷快快递有限公司核实情况，如果属实，将会督促公司发放员工工资，若公司拒不执行，他们将会将案件移交公安机关，由公安机关按欠薪逃逸进行追逃工作。

编辑： 张娟