陕西一快递公司拖欠工资四个月 涉及100余员工

陕西一快递公司拖欠百名员工工资。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）最近一个月，在陕西捷快快递有限公司上过班的很多员工经常是心神难安，因为，他们心里都窝着一件事！
陕西捷快快递有限公司上班的一百多名职工已经好几个月没有发工资了，今天（5月13日），几名员工来到了公司，只为拿回自己的工资。
现场这些人都曾是陕西捷快快递有限公司的员工，有分拣快递的，也有行政办公人员。据这些员工讲，之前公司会在每个月25日准时把工资打到他们卡上，可是，从2017年12月开始，事情突然发生了变化。
去年12月，公司就开始拖欠大家的工资了，12月和1月的工资拖欠了一段时间，最后还是发了，从今年2月份开始，就再也不发工资了。
陕西一快递公司拖欠百名员工工资。
据公司员工讲，公司有困难，没发工资也就罢了，可随后公司的通知让他们难以置信！
公司说，给员工们放长假，直接停工了！
现场员工还告诉记者，和他们一起被放长假并且拖欠工资的有上百人，被拖欠的工资估计总计四五十万元。
这些钱都是员工们的辛苦钱，现在被拖欠着，给他们造成了很大的困扰。
员工：“4个月不发工资，谁能受得了啊？”
员工：“这是我娃的奶粉钱。”
员工：“每个月两个娃上学就等着我的工资呢！”
陕西一快递公司拖欠百名员工工资。
据该公司操作主管讲，公司不发工资，他们也曾收集材料向相关部门反映过情况，公司一直说让他们等，区里、市里省里劳动部门也都去过了，就是没有个解决办法。
记者在现场看到，巨大的操作厂房内已经破败不堪，公司办公司也已经大门紧锁，人去楼空。公司操作主管当场联系了陕西捷快快递有限公司负责人姚某，试图索要工资，可是，结果让他们再度失望，姚某也没有办法给大家解决问题，让员工们都找工作去。
陕西一快递公司拖欠百名员工工资。
随后，记者跟随这些员工一起前往西安市人力资源社会保障局。劳动保障监察支队工作人员了解情况后，让公司员工提交了相关材料后并表示，他们已经立案了，将会尽快前往陕西捷快快递有限公司核实情况，如果属实，将会督促公司发放员工工资，若公司拒不执行，他们将会将案件移交公安机关，由公安机关按欠薪逃逸进行追逃工作。
编辑： 张娟
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10
娱乐5月5日晚，由赵又廷、马东、高晓松、蔡康永担任导师的观点分享类节目《奇葩大会》第二季迎来新一批特别人类。05-09
娱乐本次“龙舟特辑”的关键促成者，正是浙江卫视副总监兼节目中心主任、《奔跑吧》总统筹周冬梅和许亚萍教练。05-09
娱乐电影中，邹元清饰演的女儿赵小艺遇到了令自己脸红心跳的男神，却遭到老妈秦美丽的“万般阻挠”。05-09
娱乐此次，张震与“大魔王”凯特·布兰切特、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特等组成评审团，更是被盛赞“戛纳最型评审团”。05-09