西安碑林一小区变身“动物园” 猴子马儿成邻居

西安一小区变身“动物园”，猴子马儿成邻居。

西安一小区变身“动物园”，猴子马儿成邻居。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》） 现如今人们养宠物也是标新立异，有人养猫，有人养蛇，西安卧龙巷一小区院子里竟然养了猴子和马。

位于西安市卧龙巷一小区内的院子里，有住户反应，他们小区有人饲养了一只猴子四匹马，而这两天小区内散发出来的味道也是令邻居苦不堪言。

在小区的一处花园内还放着猴子的笼舍，看到有人来，它就上蹿下跳忙个不停。据住户说，这只猴子在这里已经快半年的时间。

居民说，猴子是保护动物，这样私自圈养很不合适，而就在最近，院子的一个角落又突然搭起了棚子，里面竟然养了四匹马，吃住都在棚子里，眼看天气越来越热，给他们生活带来很大不便。随后，记者找到了小区物业了解情况。

物业表示，这些马是来参加活动“暂住”在这里的，他们将尽快告诉马的主人，让他尽快将马转移走。

目前，记者已经将饲养猴子的事情反应给了西安市动管部门，他们表示会尽快赶到现场查看。

编辑： 张娟