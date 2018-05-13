启动丝博会“新引擎” 驱动陕西“三个经济”快速发展

第三届丝博会暨枢纽经济、门户经济、流动经济发展论坛现场。



西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 拓紫云 王兵兵） 丝博会曁西洽会一直是助推陕西走向开放前沿的重要平台，特别是近几年来，随着“一带一路”上的陕西坐标愈加受到各方关注，丝博会对陕西经济发展的重要性也有了更强更实的凸现。

5月7日下午3点15分，首班西安直飞伦敦的航班从西安咸阳国际机场起飞。至此，西安直飞欧洲的航线已经达到七条。

西安咸阳国际机场市场部副经理李薇：“西安到伦敦也是我们今年开通的第二条国际航线，下一步我们也将加快国际业务发展，开通更多的至北美以及‘一带一路’国家的航线。”

西安直飞伦敦航班开通是本届丝博会40项主要活动中的一项。作为本次会议主宾国，英国商务团就是搭乘这条航线来陕的。

英国贸易和出口促进部部长罗娜·费尔海德：“这次我们带来了50家的英国的公司，来自于英国的建筑业、金融业医疗行业，教育行业、文化领域，可以说我们来中国的西北地区最大的一个代表团，代表团成员有200多人之多。‘一带一路’是我们两国重要的一个纽带以及机遇，也将会成为我们的黄金贸易区的非常好的合作的平台与纽带。”

西安咸阳国际机场所在的西咸新区空港新城，今年4月25日正式获批国家临空经济示范区。更早时间的2017年9月26号，省委书记胡和平就是在这里首次提出枢纽经济、门户经济和流动经济“三个经济”的发展思路。如今，加快“三个经济”发展已成为助力我省追赶超越的重要抓手。

中国（陕西）自由贸易试验区发展论坛现场。

在5月11日举行的本届丝博会四个专题会议之一的经济专题会议，就专门围绕“推动‘三个经济’新发展”的主题展开探讨。会议上，西咸新区空港新城党委书记、管委会主任贺键向八方客商们推介着共赢发展的信心。

贺键：“我们有五个指定口岸，支撑外向型经济能够迅速发展，同时空港现在有检测时间最短、设备最先进的空港国际快捷中心。同时和国际接轨，我们在单一窗口，和海关沟通达到全天后7×24小时的电话预约。”

加快发展“三个经济”一系列务实举措让陕西的营商环境正在发生着实质性的变化。过去一段时间，联邦、圆通、京东、海航等国内外各大知名物流商先后在陕投资，借由丝博会平台，他们更坚定了在陕西共同搭建“物流集群”领地的决心。

圆通速递副总裁相峰：“这么多的物流企业（在陕）扎堆，围绕着综合的枢纽会体现出显著的规模跟经济的优势。还有在成本和价格方面也会有显著优势，最后能够给我们客户提供快捷、便利的服务，从经济学的角度来说，可以实现充分的资源共享，及面向未来的创新优势。”

联邦快递中国区总裁陈嘉良。



联邦快递中国区总裁陈嘉良：“我认为这些举措将为陕西扩大进出口贸易打下一个巩固的基础，在推进‘一带一路’贸易往来这一个过程当中，提供一个庞大的国际的平台。”

在国际化合作日益加深的大背景下，从古丝绸之路的起点到“一带一路”的重要枢纽，陕西虽身居内陆却承载着联通世界的重要使命。发展“三个经济”与“一带一路”沿线国家和地区深化国际间合作的愿景相符，它加速推动陕西站在了对外开放的前沿，陕西也需要一个窗口向世界展示陕西实力和发展前景。

中国与全球化智库主席、原外经贸部副部长龙永图发言。



本届丝博会的举行恰逢其时，它以“新时代·新格局·新发展”为主题，为新时代的陕西带来了主动融入“一带一路”大格局的姿态和资源。在5月12号举行的中国（陕西）自由贸易试验区发展论坛上，中国与全球化智库主席、原外经贸部副部长龙永图就毫不吝啬对陕西发展寄予的厚望。

龙永图：“我觉得中央把陕西作为自由贸易试验区之意也就是着眼陕西和西安，在整个西北大发展中的领头羊地位，在这个问题上，陕西的自贸区肩负着整个引领西北地区扩大开放、深化改革的重要任务。在这个方面，从陕西的经验来看，自由贸易试验区大有作为。”

一场丝博会，吸引来了与“三个经济”密切相关的客商流、资金流、信息流和技术流，将进一步转化为人才、货物、资本、科技、文化等大规模、高效率的经济效益。凭借着开放、务实的平台效应，丝博会正为陕西对外开放发展汇聚后劲十足的新动能。

编辑： 张娟