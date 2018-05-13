“丝路源点城市”开放与创新发展暨军民融合论坛举行

“丝路源点城市”开放与创新发展暨军民融合数字丝路论坛举行

西部网讯（记者 李媛）今天（5月13日），以“新时代、新丝路、新机遇”为主题的“丝路源点城市”开放与创新发展暨军民融合数字丝路论坛在西安举行。原中国人民解放军总装备部国际合作部副部长上官辉，中国导航学会副主任，商务部军民融合工作委员会专家委员会主任朱林，陕西省工信厅副厅长、陕西省国防科工办主任原忠德，西安天和防务技术股份有限公司董事长贺增林等出席论坛。

论坛围绕国家“一带一路”倡议，对军民融合战略下的“数字城市”、“丝路源点城市”建设与应用的定位、模式、机制、关键技术、存在问题及人工智能、大数据、5G通信、微电子、新材料、Ⅲ-Ⅴ族半导体、物联网等议题，分享成果与经验，探讨相关领域所面临的问题和动态。

记者了解到，此次论坛由汉中市政府主办，西安天和防务技术股份有限公司等承办。论坛现场，国网信息通信产业集团有限公司北京分公司总经理袁福生、天和防务大数据技术中心总经理佟强、西安天和通讯科技有限公司首席科学教李国强、西安天和海防智能科技有限公司总经理陈建峰等嘉宾，围绕“国家信息关键基础设施保护”、“人工智能助力新型智慧城市建设”、“智慧城市，汉中发展新机遇”、“军民融合智慧城市的建设与运营”、“区域数字化建设中的军民融合新丝路”、“让中国芯点亮一带一路”、“面向海上丝绸之路建设智能海洋产业”，分别做了主题演讲。

天和防务大数据技术中心总经理佟强说，该公司以军民融合企业战略为引领，专注于“军民融合综合电子信息体系”，构建“军民融合环境感知大数据服务”，打造以大数据、通信物联为代表的高端特色产业集群，在数字城市建设与管理、人工智能深度学习、大数据资源开放共享等重要领域实现规划和应用。

编辑： 呼乐乐