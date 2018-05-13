接续丝路情缘使者 鎏金铜蚕成安康城市新名片

“丝路之源·幸福安康”2018鎏金铜蚕与开放发展论坛于今天（5月13日）上午在西安举行。

西部网讯（记者 李媛）每个城市都有其专属的宣传名片，每个名片或口号都蕴藏着独特的城市精神。作为第三届丝绸之路国际博览会重要活动—，“丝路之源·幸福安康”2018鎏金铜蚕与开放发展论坛于今天（5月13日）上午在西安举行。论坛上，将鎏金铜蚕确定为安康市城市新名片。

记者了解到，今年龙舟节期间，安康将推出蚕乡国宝为主题的原创节目，通过全新的词曲将鎏金铜蚕作为安康的新名片推出去。

安康如何融入“一带一路”大建设中？专家学者建言献策

原外经贸部副部长、中国入世首席谈判代表龙永图，国务院参事室特约研究员、原国家统计局总经济师姚景源，国家发展和改革委员会社会司司长欧晓理，著名文化学者肖云儒等先后进行主题发言，他们洞悉行业动态、分享心路历程，多方交汇、观点碰撞、智慧分享，带来了一场丰富的精神盛宴。

龙永图说，“丝路之源·幸福安康”2018鎏金铜蚕与开放发展论坛举行，抓住了习近平总书记去年在“一带一路”高峰论坛上为安康的鎏金铜蚕点赞的这样一个历史机遇，大力宣传安康的丝绸之路资源，找到了陕西安康融入“一带一路”这样一个伟大倡议的切入点。“同时，表现了安康同志那一心一意谋发展，千方百计促改革的雄心壮志。”

怎么样融合到“一带一路”的这样一个大建设当中去？龙永图给出了两条建议，思想上的大开放和拿出看得见、摸得着的具体措施出来。“如今安康找到了这样一条道路，找到这样一个切入点，一个地区不管多么遥远，都应该有一个名片，我觉得安康找到了融入‘一带一路’的名片。”

肖云儒从35年前就开始研究丝路，而且亲身在丝路上面行进了4万多公里，用35年时间4万公里行走丝路，对丝路有深厚的感情和深刻理解。肖云儒昨天分享他所行走过的丝绸之路，并对今后如何把“鎏金铜蚕”做好提出了非常具体的建议。

鎏金铜蚕见证千年丝路历史 也是接续丝路情缘使者

2100多年前，中国汉代的张骞从古长安也就是今天的西安出发，开辟了一条横贯欧亚、绵延万里、举世闻名的古丝绸之路。千百年来，这条连通中国与亚欧各国的贸易之路、对话之路、和平之路，促进了沿途各国的文明交流与友好往来，带动了贸易的繁荣与经济的发展。 陕西省副省长魏增军在致辞中说，上世纪80年代，从安康出土的鎏金铜蚕就是千年丝路历史的见证，是中国人民与世界各国人民开放包容、互学互鉴、互利共赢的见证，也是接续丝路情缘的使者。

今天的陕西正在深入贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话中提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，主动融入“一带一路”大格局，建设高水平自由贸易试验区，积极探索内陆与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流新模式，努力打造内陆改革开放新高地和“一带一路”核心区，着力构建陕西全面开放的新格局。“一带一路”这条和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，把陕西同沿线各国更加紧密的连接在了一起，也为陕西带来了巨大的发展机遇。

“安康被誉为秦巴明珠，这里生态优美，充满生机活力，发展前景十分广阔，欢迎各位嘉宾、各位朋友多关注和支持安康的开放发展，多支持和参与陕西“追赶超越”和“一带一路”建设，共享发展机遇，实现合作共赢。”魏增军表示。

安康市委副书记、市长赵俊民表示，今日的安康迈上了新时代开放发展的新起点，聆听历史，丝路驼铃，仍在声声回想。展望未来，“一带一路”开启新的希望，安康将始终坚持发展为要、生态绿色、开放兴市、产业强市的实施路径，以更加积极有为的姿态融入“一带一路”发展大局，积极推动全省同内陆省份向开放前沿转变，聚焦枢纽经济、门户经济、流动经济，找准安康在全国全省开放发展大格局中的时代定位，焕发追赶超越更加强劲的动力，助推安康在加快建设西北生态强市的奋进之路上迈出铿锵有力的坚实步伐。

编辑： 呼乐乐