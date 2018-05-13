陈仓区丝博会引资150.9亿 聚焦智能制造与军民融合

5月13日，第三届丝绸之路国际博览会宝鸡市陈仓区智能制造暨军民融合产业推介招商会在西安举行。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）5月13日，第三届丝绸之路国际博览会宝鸡市陈仓区智能制造暨军民融合产业推介招商会在西安举行，会上签约10个重大招商项目，总投资150.9亿元。

推介会上，宝鸡市陈仓区重点推介了机器人智能制造产业园区、北方动力军民融合示范园区项目、军民两用新型高压元器件等3个重大招商项目。

签约仪式上，投资18亿元的华誉物流智慧物流园、投资12亿元的华润电力凤阁岭150MW风电、投资100亿元的金科集团城市综合开发、投资15亿元的碧桂园住宅区建设、投资7000万元的年产500台专用车辆生产、投资1亿元的食品烟酒包装材料生产线扩建、投资5000万元的智能包装生产线、投资2000万元的尼力德起重机生产、投资1亿元的智能消防巡检柜二、三期生产线、投资2.5亿元的天然气分布式集中供暖系统建设等10个重大招商项目成功签约，项目总投资150.9亿元。

编辑： 张娟