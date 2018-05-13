聚焦丝博会 眉县优势工业项目丝博会上引资127亿元

5月13日，第三届丝博会眉县优势工业项目招商推介会暨签约仪式在西安举行。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）5月13日，第三届丝博会眉县优势工业项目招商推介会暨签约仪式在西安举行。当会签约12个项目，合同引资127.046亿元。

近年来， 眉县依托县域区位、资源和产业优势，以战略的眼光招商选商，努力推进招商引资工作向质量效益型转变，以企引企招商，保姆式服务企业建设，吸引企业落户，聚力培育产业集群。眉县在保姆式服务落户企业建设生产为眉县招商引资赢得了口碑，已经落户的企业家带动了一批又一批的客商前来眉县考察、合作。

眉县把招商引资作为经济社会发展的第一抓手，利用太白山雪水引来农夫山泉，利用猕猴桃引来天人果汁、百贤酒业，利用区位优势引来建华铝业、雷诺贝尔等。优越的环境、优质的服务，吸引更多企业家呼朋唤友来眉县投资，农夫山泉引来华英包装，建华铝业引来盛路通信，宝深公司引来诺博特重载机器人等等，仅2017年，眉县就引进千万元以上项目80个，落实到位资金112亿元，全县纳税前50名企业中招商引资企业对地方财政的贡献率达到81.5%。

此次签订的12个项目，涉及工业、商贸、旅游三大类。其中投资60亿元的10万辆铝合金挂车生产线项目，占地500亩，达产达效后年产值将达到252亿元，上缴利税6.2亿元，可有效解决近千人就业问题。投资10亿元的碧桂园集团眉县商住综合体项目 ，占地约118亩，项目将创造利税1.2亿元，提供众多就业岗位。

同时，眉县还将投资15亿元打造太白山温泉主题乐园项目。该项目占地约120亩，建筑面积60000㎡，是以温泉深度开发为基础，结合度假观光、娱乐体验、休闲养生等功能为一体的中高端深度体验型旅游产品，项目建成后将弥补水主题乐园在西北地区的空白，弥补太白山旅游区因气候原因造成的淡旺季影响，实现全客群、全天候、全季节运营。

编辑： 张娟