第十八届安康龙舟节6月中旬开幕 将办十大系列活动

十八届中国安康汉江龙舟节暨富硒产品博览会于6月16日开幕。

西部网讯（记者 李媛）记者今天（5月13日）从安康市政府举行的新闻发布会上获悉，第十八届中国安康汉江龙舟节暨富硒产品博览会于6月16日在汉江之滨龙舟文化园开幕，届时将为游客和观众呈现一场集体育赛事、民俗文化、文艺表演于一体的龙舟文化盛宴。

据了解，本届汉江龙舟节由安康市委、市政府主办，以“丝茶源点·生态安康”为主题，围绕发展枢纽经济，利用特色资源，彰显安康崭新形象。从3月份开始至7月份结束，共举办十大系列活动，包括龙首高昂舞安康—中国安康汉江龙舟节开幕式、丝路之源话安康— “金蚕之乡·丝茶源点”系列主题活动、精品文艺炫安康—龙舟节系列文化活动、龙腾汉江赛安康—龙舟节系列体育活动、山魂水韵美安康—龙舟节系列旅游活动、富硒产品俏安康—安康富硒产品博览会系列活动、开放交流兴安康—龙舟节系列开放交流活动、文化名人回安康—龙舟节系列宣传推介活动、招商引资富安康—龙舟节系列招商活动、端午佳节享安康—龙舟节县区系列分会场活动。

记者获悉，本届龙舟节还将首次突破中心城区范围，在全市十县区设立分会场。同时，通过“百姓大舞台”、“龙舟季”、群星奖获作品展演等系列文化惠民活动和传统龙舟赛、自行车赛、搏击健美赛等老百姓喜闻乐见的各类体育赛事活动，为广大群众充分参与、充分感受龙舟节，提供丰富的渠道和广阔的舞台。

龙舟节期间，还将举办国际自由搏击大赛、全国健美健身大赛、陕南三市象棋邀请赛等赛事活动，以及“丝路之源.幸福安康”2018鎏金铜蚕与开放发展论坛、南水北调中线城市文化旅游联动等系列对外交流活动，将进一步彰显安康对外开放新形象。

安康水域条件得天独厚，自古就有划龙舟、赛龙舟、看龙舟的文化传统。历经千年传承，龙舟节已经成为安康人民广泛参与的标志性民俗活动，龙舟节已成功举办了17届。

编辑： 张娟