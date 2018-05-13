西安职场妈妈生存调查报告出炉 晋升难成主要困境

职场女性升职阻碍的因素认知。
职场女性和职场妈妈对下一次升职的预期。
西部网讯（记者 李媛）为人妻，为人母是古代女性普遍的社会角色。随着社会文明的进步，女性也被赋予多重身份，除了母亲和妻子，还需要在职场中有所成就。在职场中打拼的“职场妈妈”们生存状况如何呢？
今天（5月13日）适逢母亲节，智联招聘联合发起的《2018年西安职场妈妈生存状况调查报告》也正式出炉。报告显示，工作生活难平衡、转型难、晋升难成为职场妈妈的主要困境。
职场妈妈普遍遭遇晋升瓶颈 认为职业机会少于男性
对于升职阻碍的因素，职场妈妈对“处在婚育阶段，被动失去晋升”和“照顾家庭分散精力”这两项因素选择较多，高于整体职场女性。
而关于性别在职场晋升中的认识上，职场妈妈的女性也认为性别与晋升关联度更大。在“公司高管中，大部分为男性”的调查中，职场妈妈认同度更高。
而在另一个类似的问题“我们公司的同等岗位上，男性比女性更容易晋升”中，职场妈妈也显得不如职场女性自信，认为男士更容易晋升的比例明显更高。
职场妈妈们主要困境：工作生活难平衡、转型难、晋升难
报告显示，西安的职场妈妈认为职场中最大的挑战是 “工作和生活难平衡”，占比31.1%，远高于整体职场女性。除此之外，在“晋升希望渺茫”、“职业转型困难”“职场日新月异、需不断学习”等选项中也高于整体职场女性，职场妈妈们在职业生涯中的信心缺失现象凸显，并期待通过学习提升来缓解这一困境。
多数西安职场妈妈认为，“职业能力提升”是职业发展中最重要的支持，其次是对行业发展前景及趋势的把握。与整体职场女性相比，职场妈妈们更加务实，个人能力是职场人的核心竞争力，审时度势则可以帮助职场人做对选择，职业规划心态更加成熟。
六成全职妈妈想重回职场 因需要分担经济压力和害怕脱离社会
事业心不仅属于职场女性，还包括全职妈妈们。报告结果显示，西安全职妈妈希望重新走入职场的比例高达60%，而最主要原因是“经济压力”、“不希望与社会脱节”和“实现自我价值”。
由此反映出，对于有娃的女性来讲，她们不仅要为家庭奉献精力，还要负担着贡献经济收入的压力，而由于女性普遍受教育程度有了大幅提升，她们也期待实现更多的个人价值，更大程度的参与社会经济活动，不再满足于将人生局限在家庭中。
智联招聘西安分公司市场公关部李欣认为，新时代女性在创造更多社会价值的同时，承受着更大的压力。她们的不同的职业诉求，是为孩子、为家庭做出的权衡与取舍，在找到家庭与事业的平衡点后，她们能够胜任母亲与职场女性这个双重角色。职场妈妈们自立自强的同时，也需要政府、企业及社会各界共同参与，推动生育成本的社会化进程，释放职场妈妈的家庭负担，创造更加平等的就业环境。
编辑： 张娟
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