全国最大光伏储能系统亮相丝博会 开创技术新模式

在第三届丝博会安康高新区展厅，一个5米长的沙盘格外引人注目。

西部网（记者 李媛）太阳能光伏发出来的电用不完怎么办？今天（5月13日），记者在第三届丝博会上找到了答案。

在第三届丝博会安康高新区展厅，一个5米长的沙盘格外引人注目，追日光伏、农光互补、渔光互补、车棚光伏、山地光伏、风力发电、液流电池储能、电动车充电桩、智能办公、园区亮化、谷电峰用、高端产品制造、冷热电三联供、广场亮化、智能交通运行、智慧能源综合平台、新型液流电池生产集成基地、国际一流的新型液流储能技术研发与检测平台……一系列科技名词和模具进入参观者的视野。

据介绍，这是华秦储能技术有限公司依托中科院大连化物所世界领先的液流电池技术，投资11.8亿元在安康建设的新型液流电池集成及风、光、储、配、充多能互补智能微网产业园。该产业园利用太阳能光伏发电、风能发电和全钒液流电池储能系统，将为储能产业和用户提供优质服务，开创了清洁能源+储能技术新模式，将成为互联网+智慧能源新典范。

开发建设此项目的华秦储能技术有限公司总工程师向记者介绍，华秦储能新型液流电池具有安全、环保、深充深放、免维护和长寿命的特点，更适合大规模可再生能源储存和并网运行。储能技术是智慧能源的核心，能够有效解决可再生能源弃风、弃光现象，与智能微网结合，提供完善的能量管理系统，实现系统最经济化运行。华秦储能以智能微网示范产业园为雏型，面向全国孵化推广，开发液流电池储能技术，提供分布式电源微网系统解决方案，构建“能源物联网+光储一体化+多能互补+智慧能源平台”新能源体系，为万亿储能产业和用户提供优质服务。

陕西是我国钒资源和钒产业大省，我省的钒资源主要集中在商洛和安康。在安康高新区建设全钒液流电池储能产业化项目，利用太阳能光伏发电和全钒液流电池储能系统，将可持续的清洁能源应用于工业生产，既节约国家资源，减少环境污染，也降低企业生产成本。记者同时获悉，该产业园新建的“5MW/30MWh智能微电网光伏全钒液流储能示范工程”也是迄今为止全国最大的光伏储能系统。项目建成后，对于推动我省钒产业和安康区域经济发展，加快光伏发电与园区经济深度融合，推动我国西北地区新能源储能技术的工程化应用具有重要的示范作用。

编辑： 张娟