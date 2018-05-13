丝博会临潼区揽金破900亿 文旅签约项目投资占比超6成

临潼区集中签约现场。

西部网讯（见习记者 凌旎 通讯员 王三合） 5月12日，第三届丝博会临潼区投资环境推介会暨项目签约仪式举行。本次集中签约项目共52个，总投资902亿元。

其中合同项目33个，总投资254亿元；意向项目19个，总投资648亿元，主要涉及工业制造、商贸物流、旅游文化、生态农业以及基础设施建设等领域，取得了丰硕成果。

临潼区集中签约现场。

本次签约中，临潼现代工业组团、旅游商贸主城区、临潼新区、现代物流区等重点片区共签定项目42个，占签约项目总数的81%。重点片区高比重签约，印证了临潼“片区战略”的科学性和合理性。

文旅项目的签约比重也有所增加。今年临潼区签订了秦王水景公园、荣盛康旅骊山文化国际旅游度假区、休闲购物小镇等12个项目，总投资597亿元，占项目投资总额的66%。浓厚的旅游文化底蕴正在迸发出新的活力，全域旅游正在注入新的元素。落地后，临潼区将进一步夯实旅游产业基础，为打造国家级全域旅游示范区提供有力保障。同时，补链、孵化、集群项目的签订将给临潼区打造产业集群、提高产品价值、增强产业互促互补产生巨大作用。

据了解，本届丝博会期间，临潼区不断扩大经贸合作形式，积极参与“一带一路”建设，招商引资多点开花，积极围绕陆海空通道和铁路、港口、管网等重点领域，招商引资了一批互联互通项目，这是临潼区招商引资的一次飞跃。接下来临潼区将以“国际级景区、五星级服务”理念为引领，做金牌“店小二”，努力将意向转化为合同、合同转化为项目，确保签约项目早动工、早投产、早见效，实现互惠互利、共同发展、合作双赢。

编辑： 王瑜