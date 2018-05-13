樱桃采摘+终南民宿 长安区创新乡村游模式助村民增收

长安区人民政府主办的“游子午 采樱桃 助脱贫”活动在终南山下举办。

樱桃采摘加终南民宿，长安区创新乡村旅游模式助村民增收。

西部网讯（见习记者 凌旎 通讯员 马斌雨） 5月12日，由西安市长安区人民政府主办的“游子午 采樱桃 助脱贫”活动在终南山下举办。记者了解到，因“互联网+”营销模式的推广，子午樱桃已经实现在24小时送达全国各地。“好吃又好买”的子午樱桃走红全国，也带动了该地乡村旅游和民宿产业的发展。

据了解，子午街道下辖10个行政村99个村民小组，拥有耕地2.4万亩，樱桃种植面积2000余亩，挂果面积1200亩，是长安区樱桃主产区。凭借着品种新、果型大、上市早、无公害等优势，子午街道种植的樱桃在市场上广受欢迎。

但在上世纪90年代，子午地区的樱桃并不起眼。当时新环山路尚未开通，一些农户为增加经济收入，在村北耕地内种植当地自繁自育的以野生樱桃为砧木的长柄红灯、大紫品种樱桃，产量低、品质差，没有形成规模。2008年以来，随着长安区打造新环山路两侧百里经济生态带促进农业发展，连续三年长安区街两级累计投入100多万元更新樱桃品种，完善基础设施，强化樱桃管护。先后免费为农户引进匈牙利砧木嫁接的新品种樱桃，红灯、秦樱一号、艳阳、拉宾斯、黄玉等优质品种开始在子午的土地上扎根。

近几年，随着农户管理技术水平的不断提高，加之昼夜温差大、沙土土壤利于生长等原因，子午樱桃拥有了独一无二的天然生长环境，从而逐渐走红。樱桃的走红，为子午街道乡村发展带来了机遇。子午街道党工委、办事处紧紧围绕长安区委、区政府建设“强、富、美、优”国际化大都市新型城区目标，以打造“都市休闲天堂、终南明珠古镇”为抓手，大力实施生态建设、加快产业转型升级，区域经济发展、基层党建工作、新型社区建设、民宿特色旅游等方面取得了显著的成绩。

截至2017年底，子午街道农家乐经营户达到130多户，户均年收入5万元，年接待游客20万人；民宿产业异军突起，建成终南明社、海蒂庄园等民宿示范户，前来休闲养生的市民络绎不绝。其中海蒂庄园被西安市旅游发展委员会在2018年农民节期间评为“西安市十佳民宿”称号。

编辑： 王瑜