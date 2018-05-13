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丝博会特色产品馆展销全球好物 促“一带一路”商贸交流

时间：2018-05-13 00:15:39  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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丝博会特色产品馆展销全球好物 促“一带一路”商贸交流

不同于西安曲江国际会展中心的高大上与科技感，设在西安绿地笔克国际会展中心的特色产品馆则更多是热闹与接地气，各国特色产品琳琅满目，人气爆棚。

在展馆入口处的“陕西文物”展区，创意独特的文创产品吸引了不少关注。

西部网讯（记者 彭芬） 正在西安举行的第三届丝博会将“会、展、销”相结合。不同于曲江国际会展中心的高大上与科技感，设在绿地笔克国际会展中心的特色产品馆则更多是热闹与接地气，各国特色产品琳琅满目，人气爆棚。

据了解，特色产品馆设主要组织丝绸之路沿线国家和地区、我国有关省区市及陕西有关地市古丝绸之路新工艺陶瓷、茶文化产品、精品丝绸、酒类产品和名优地理标志产品，开展现场展销活动。

耀州瓷器展示。

5月12日，恰逢周末，记者在现场看到，前来参观采购的市民络绎不绝。耀州瓷器、陕北红枣、日本清酒等特色产品都备受欢迎，很多展位前都挤得满满当当。而在展馆入口处的“陕西文物”展区，由陕历博、秦始皇帝陵博物院、汉阳陵博物馆等带来的文创产品更是以深厚的文化内涵、独特的创意和精美的制作吸引了不少人关注。

相关负责人表示，通过展示展销，将有效促进新时代“一带一路”地区商贸交流，进一步拉动消费市场，推进供给侧改革步伐。

编辑： 王瑜

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