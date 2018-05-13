丝博会特色产品馆展销全球好物 促“一带一路”商贸交流

在展馆入口处的“陕西文物”展区，创意独特的文创产品吸引了不少关注。

西部网讯（记者 彭芬） 正在西安举行的第三届丝博会将“会、展、销”相结合。不同于曲江国际会展中心的高大上与科技感，设在绿地笔克国际会展中心的特色产品馆则更多是热闹与接地气，各国特色产品琳琅满目，人气爆棚。

据了解，特色产品馆设主要组织丝绸之路沿线国家和地区、我国有关省区市及陕西有关地市古丝绸之路新工艺陶瓷、茶文化产品、精品丝绸、酒类产品和名优地理标志产品，开展现场展销活动。

耀州瓷器展示。

5月12日，恰逢周末，记者在现场看到，前来参观采购的市民络绎不绝。耀州瓷器、陕北红枣、日本清酒等特色产品都备受欢迎，很多展位前都挤得满满当当。而在展馆入口处的“陕西文物”展区，由陕历博、秦始皇帝陵博物院、汉阳陵博物馆等带来的文创产品更是以深厚的文化内涵、独特的创意和精美的制作吸引了不少人关注。

相关负责人表示，通过展示展销，将有效促进新时代“一带一路”地区商贸交流，进一步拉动消费市场，推进供给侧改革步伐。

编辑： 王瑜