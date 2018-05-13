构建立体化国际开放大通道 陕西积极融入世界经济大格局

目前，西安至中亚、中欧班列运营线路已达8条。（资料图）

西部网讯（记者 彭芬）在不靠海、不沿江的内陆，建设一座港口，这不是痴人说梦。位于西安东北角的西安国际港务区于2008年成立，是目前我国唯一获得国际、国内双代码的内陆港口，进入了全球航运体系。通过建设“一带一路”国际中转内陆枢纽港，陕西从这里出发，向世界迈进，着力打造我国向西发展的开放引擎。

“长安号”打通陕西向西开放大通道

2013年11月28日，首列西安至中亚的国际货运班列“长安号”从西安国际港务区开出，并于6天后抵达哈萨克斯坦阿拉木图。2016年3月26日，首趟“长安号”国际货运回程班列装载着2000吨来自哈萨克斯坦的食用油抵达西安港。货物往来的“长安号”国际货运班列，让陕西与欧亚连接更加紧密。

西安国际陆港多式联运公司副总经理刘丹介绍，今年西安又开行了至白俄罗斯、俄罗斯、伊朗（阿富汗）的线路，中亚、中欧班列运营线路已达8条。截至4月底，今年“长安号”共开行290列，已基本实现每天3—4列的常态化运行，成为中国通往欧亚的贸易枢纽。

据了解，目前西安国际港务区已形成了“海陆空”立体化国际开放大通道。除“长安号”外，还常态化开行往返青岛港的“五定班列”，基本实现中亚及欧洲地区主要货源地的全覆盖。在德国法兰克福、哈萨克斯坦卡拉干达州等地设立8处“海外仓”，初步形成了国际、国内、区域三级海陆空物流大通道体系，让陕西全方位融入世界贸易经济。

“一带一路”大型网络主题活动陕西站采访团了解爱菊集团“走出去”开展产能合作相关情况。

爱菊粮油的“请进来”和“走出去”

西安的老字号粮油企业爱菊粮油工业集团则通过“长安号”这一开放通道，积极与哈萨克斯坦开展产能合作，将产区和消费区对接起来，实现了互利共赢。

“从2016年下半年到现在，我们通过‘长安号’运回了10000多吨哈国面粉和6000多吨哈国油脂。这些纯天然、无污染、非转基因的优质面粉和食用油一投放市场，深受市民欢迎。”西安爱菊粮油工业集团党委副书记、副总经理刘冬萌表示，目前爱菊集团已与哈萨克斯坦政府签订了150万亩的原料种植战略合作协议，并在哈萨克斯坦北哈州建设了农产品加工园，一期年加工30万吨的油脂厂已于2016年12月投产运行。

通过园区的建设，中国企业得到了稳定且量大质优的原料产地，哈萨克斯坦扩大了农作物种植面积，得到了粮油原料加工新技术，也改变了单一谷物出口的格局。

现在，能搭上中亚班列“长安号”，成为许多企业有意落户西安的重要因素。中粮集团、益海嘉里集团等企业均计划通过“长安号”运输通道从哈萨克斯坦等国进口粮油产品，将西安打造成粮油集散中心，辐射全国粮油加工贸易企业。

爱菊集团通过“长安号”这一开放通道，将产区和消费区对接起来。

建设“国际运输走廊” 延展经济外向度

西北大学经管学院副院长马莉莉认为，以“长安号”为代表的国际物流通道建设，是陕西“一带一路”贸易便利化的重要支撑。陕西是制造业大省，制造业的原材料及产品进出口业务量很大，“长安号”不仅扩展了货物流通的通道，更延展了经济的外向度。

事实上，随着“米字形”高铁网加快建设，京东、海航等大型物流企业落户陕西，通关一体化加速推进，陕西通过陆海内外联动，东西双向互济，更深入地融入“一带一路”大格局。正在举行的第三届丝博会，并不只是开会、办展、签约那么简单，各国形象得到了展示，发展理念得到了交换，有利于在更大范围、更高层面展开合作。

2018年陕西省政府工作报告提出，“大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济”。未来，通过建设“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”，陕西将成为向西开放的门户，促进经济要素活跃流动，全方位融入世界经济大格局。

编辑： 王瑜