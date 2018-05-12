西高投：金融助力“一带一路”倡议 让企业面向国际“走出去”

“一带一路”大型网络主题活动采访团走进西安高新技术产业风险投资有限责任公司。

西部网讯（记者 张澍田） 西安高新技术产业风险投资有限责任公司（以下简称“西高投”）成立于1999年，是全国首批国有创业投资机构，也是为数不多的在国家发改委和中国证监会相关备案系统进行双备案的专业创投机构，同时还是西安高新技术产业开发区管委会旗下唯一的综合性投融资机构。

利落大方、平易近人是西高投董事长宫蒲玲给人的第一印象，她性格中既有西北人的豪爽，言辞中也透露着敢打敢拼的决心和狠劲儿。

从西安出发 扛起西部创投的大旗

从2014年“临危受命”至今，宫蒲玲毫不掩饰自己的“野心”——“重振雄风，扛起西部创投的大旗，并使得西高投跻身国内一流创投机构行列。”

4年来，伴随着西高投的快速发展，一开始的焦虑逐渐转化为涅槃的动力，宫蒲玲在公司管理上更加游刃有余。从看似平静的言谈中，可以窥见她的自我超越和日益壮大的西高投版图。

西高投作为一家拥有近二十年的老牌投资机构，投资始终以西安为起点，在全国范围内、全产业链投资布局。

为什么以西安为起点？宫蒲玲表示，西安有占全国第三位的高校数量，有一千多家专业科研院所，每年有三十万大学生从西安毕业，尤其是2017年西安市委、市政府提出了“硬科技之都”，决心将西安丰富的科研资源彻底激发出来，这对西高投也是一次巨大的鼓舞。

在这几年的探索中，西高投确定了电子信息、军民融合、智能制造、医疗健康、新能源、节能环保、新材料和互联网八大核心投资方向。按照这一思路，西高投组建的细分投资团队，都具备对上述行业深入的研究判断能力。宫蒲玲对来自全国网媒采访团的编辑记者说，“我们尝试的是，用金融思维、产业思维去扶持这些行业和创业企业，为他们带来非凡的活力。”

而针对具体的投资企业，西高投特别重视企业自己的国际化程度和国际化意愿，这就像很多人会选择“帮助那些最有希望考上一流大学的贫困学生”一样，西高投在选择投资标的时，很在意被投公司已有的国际化布局、其产品在国际市场上真实的竞争力，以及创始人所展现的国际化发展思路，他们在进行专业研究与判断之后，往往就会很快做出决定。

诺瓦电子董事长袁胜春向“一带一路”大型网络主题活动采访团成员讲解诺瓦科技核心业务。

管理资产超百亿 一大批明星企业在西高投被“孵化”

西高投投资的近200家企业中，有国际业务的占40%以上。由西高投投资的国际化程度最高，“一带一路”走出去最具有代表性的企业案例——诺瓦科技，所从事的业务是LED控制系统解决方案，我们所能见到的大多数LED屏幕都离不了它的服务。这是一家由西安走出去的隐形冠军。

2008年成立于西安市高新区的诺瓦科技，拥有员工 1100余人，知识产权950余项。10年来年平均增长率达110%，已经跃居LED显示控制行业第一，全球市场份额占到65%。目前诺瓦在亚洲有10个海外支持中心，在北美有4个，南美有2个，欧洲有4个，澳洲有1个，全球服务客户超过1万家。

据介绍，2008年北京奥运会、2009年国庆60周年庆典、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年西安世园会、2011年深圳大运会、2014年巴西世界杯、2015年抗战胜利70周年天安门大阅兵、2016年里约奥运会、2017年建军90周年朱日和大阅兵等大型活动中最知名LED显示控制系统均由诺瓦提供。

截止到2016年底，西高投资产总规模突破11亿元，管理资产规模突破100亿元，累计投资项目200多个，包括大唐电信、炬光科技、铂力特、诺瓦电子、万德股份、山脉科技、力邦制药、欣创电子、上海小寓信息、益维普泰等一大批优质项目和明星企业。

西高投董事长宫蒲玲向“一带一路”大型网络主题活动采访团成员介绍企业发展理念。

“每一分努力都与时代、国家和区域紧密相关”

在“一带一路”、向西开放的大背景下，本土国有创投机构的历史使命非常艰巨，不论在投资项目决策还是团队管理和激励方面，既要不断深化市场化体制机制改革，充分应对所处行业的高度竞争性，又必须迎难而上、脱颖而出，真正扛起本土机构在创投2.0时代肩负的时代责任，充分助力供给侧结构性改革，大力推动创新型国家的建设。

而在公平的商业环境下，除了践行社会责任，西高投也获得了长足的发展。

2014年，西高投抓住“大众创业、万众创新”的时代机遇，启动了“二次创业”的新征程，短短四年时间，资产规模达到15亿元，管理总资产接近110亿。2016、2017年，西高投连续被清科评为中国创业投资机构100强，并获得军工、高端装备制造细分领域投资机构10强，2017年被中国风险投资论坛评为先进制造领域投资机构20强，是西北地区首家、也是目前唯一囊括业界三大殊荣的投资机构。

谈及一家本土创投企业为什么会对中资企业走出去有着深刻理解的问题，宫蒲玲坦言，陕西、西安、高新区正在发生着深刻的变化，西高投从来没有让自己远离国家战略、区域战略，他们知道自己所做的每一分努力都和这个时代、这个国家、区域紧密相关，这才是西高投对“一带一路”上中资企业“走出去”的理解力之源、行动力之源。

根植高新区发展沃土，西高投以驱动科技企业发展为己任，凭借专业化、市场化的资本运作手段，以股权投资业务为核心，多种创新金融业务协调发展，立足陕西，辐射全国，致力于成为具有全球品牌、国内一流的综合性金融服务机构。

编辑： 王瑜