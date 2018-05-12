习近平总书记向略阳徐家坪群众表示问候

祝愿乡亲们在致富路上越走越稳

用勤劳双手把家园建设得更加美丽

胡和平转达问候并主持召开学习座谈会

在“5•12”特大地震10周年之际，习近平总书记向当年受灾严重的略阳徐家坪群众表示诚挚问候，祝愿乡亲们在致富路上越走越稳，用勤劳双手把家园建设得更加美丽。

2008年5月20日，在“5•12”特大地震发生后不久，习近平总书记冒着余震危险，来到徐家坪这个仅有146户人家的小山村，慰问受灾群众，指导抗震救灾工作。今年4月17日，徐家坪41户群众向习近平总书记写信，报告灾后重建家园情况，表达对习近平总书记的感激之情。

习近平总书记心系灾区人民，近日向徐家坪的乡亲们表示问候。总书记表示，得知大家克服困难、发展生产、重建家园，如今收入大幅增加，住进了安全宽敞的新房，用上了水、电和宽带网，日子过得红红火火，感到很欣慰。向大家表示诚挚的问候，祝愿乡亲们在致富路上越走越稳，用勤劳双手把家园建设得更加美丽。

5月12日，省委书记胡和平专程赶到徐家坪，向干部群众转达习近平总书记的亲切问候，并主持召开学习座谈会。大家听到习近平总书记的问候后，激动之情溢于言表。汉中市委书记王建军，略阳县委书记杨瑞良，群众代表高维军、蹇军、黎亚妮、杨清海、高凤美等先后发言。大家说，10年来，徐家坪面貌发生了巨大变化，群众生活有了明显改善、精神状态也有了很大提升，大家发自内心地感恩党、感恩习近平总书记。大家表示，一定牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚定不移跟党走，撸起袖子加油干，努力把日子越过越好、把家园建设得更加美丽。

胡和平指出，习近平总书记向徐家坪群众表示亲切问候，对乡亲们建设美丽家园提出殷切期望，充分彰显了对灾区干部群众和灾后重建工作的深情牵挂，彰显了总书记亲民爱民的崇高情怀，彰显了对陕西工作的重视和关心。总书记的亲切关怀，既为各级深入贯彻落实中央各项决策部署、扎实推进灾区建设发展增添了无穷动力，也为我们决胜全面建成小康社会、加快新时代追赶超越指明了前进方向。

胡和平强调，要深刻感受习近平总书记的亲切关怀，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定不移地维护习近平总书记这个党的核心、军队统帅、人民领袖。要深刻铭记党中央对灾后重建的亲切关怀，深刻铭记天津市对口援建的无私帮助，深刻铭记社会各方面的大力支持，以感恩之心发展好生产、建设好家园。要大力弘扬抗震救灾精神，自力更生、艰苦奋斗，努力开创灾区建设发展新局面。要深入实施乡村振兴战略，打赢打好精准脱贫攻坚战，让广大农民过上更加幸福美好的新生活。要抓好基层党建工作，选优配强带头人，加强基层干部队伍建设，更好发挥党支部战斗堡垒作用。

胡和平要求，全省各级各部门和广大干部群众要把习近平总书记的亲切关怀转化为强大精神动力，更加自觉地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，更加自觉地落实好习近平总书记来陕视察重要讲话，紧盯追赶超越目标、践行“五个扎实”要求，大力推进“五新”战略任务，加快推动高质量发展，做大做强枢纽经济、门户经济、流动经济，以全省发展的优异成绩回报习近平总书记和党中央的关心厚爱。

胡和平还前往受灾群众杨建学、蹇新平家中看望，到徐家坪卫生院调研灾后重建情况。

省委常委、常务副省长梁桂参加调研和座谈会。

编辑： 钟莹