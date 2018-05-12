聚力优势特色产业，丝博会宝鸡金台区引资106.2亿元。

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 5月12日下午， 第三届丝博会宝鸡市金台区招商引资项目推介暨签约仪式在西安举行。当会签约项目9个，总投资106.2亿元，涉及工业、农业、文化旅游、城市建设等领域。

推介会上，宝鸡市金台区围绕区域特点和优势产业，重点宣传推介了工业、商贸、文化旅游三大类招商引资项目。当会签约项目9个，总投资106.2亿元，涉及工业、农业、文化旅游、城市建设等领域。其中，云南城投集团与西府天地管委会签订了太极源小镇项目，项目位于宝鸡市太极源景区，计划投资50亿元建设文化旅游综合体；哈尔滨中飞新技术股份有限公司与金河工业园管委会签订了投资1.1亿元的晶圆切割划片刀具生产线及无人机监测网络系统项目；陕西裕华建设集团投资10亿元建设的西北首席颐养生活田园综合体项目和轩苑集团投资40亿元建设的卧龙寺龙丰村片区及周边老旧小区棚户区改造等项目。

今年以来，宝鸡市金台区始终把招商引资作为助推经济社会发展的“一号工程”，紧紧围绕宝鸡建设“一带一路”国际化城市的目标定位，找准金台位置，挖掘金台优势，突出产业特色，瞄准国际、国内和民营经济500强和行业领军企业，先后赴京津冀、珠三角、长江中游经济区等发达省市，登门拜访企业100余户。于3月底，在北京举办了金台区招商推介会和招商联络处挂牌活动。同时，为了优化投资环境，强化制度保障，全力抓好项目落地，确保一批批优质项目能够招得来、落得下、结硕果。

编辑： 王瑜