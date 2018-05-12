建设生态乳都打造全域旅游之城，陇县绿色招商引资32.52亿。

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 5月12日下午，陇县生态乳都、关山草原推介暨招商引资项目集中签约仪式在西安召开。现场签约项目14个，投资总额达32.52亿元。

近年来，陇县聚焦生态乳都和全域旅游两大战略重点，持续优化营商环境，下气力招大引强，招商引资工作取得了不少成果。以世界奶山羊产业发展大会为起点，陇县生态乳都建设迈上了国际舞台；以关山草原亮相外交部推介会为标志，陇县全域旅游吸引了无数世界目光。尤其是今年，陇县坚持高水平“引进来”，大力度“走出去”，成功签约总投资68亿元，涵盖绿色食品、生态旅游、交通物流等领域招商项目34个，蓄积了后发崛起、强势赶超的强大动能。

围绕生态乳都和全域旅游两大战略重点，此次招商引资项目集中签约仪式上，陇县共现场签约项目14个，投资总额达32.52亿元。其中，包括投资1亿元的陇县万吨果品深加工及物流园区建设项目，投资13亿元的陇县龙门洞旅游开发项目，投资10亿元的陇县祥龙风电开发合作项目以及万只奶山羊场建设等项目。围绕关山草原建设开发，未来将建设关山草原树屋酒店及关山草原星空屋营地，助力陇县全域旅游建设。

编辑： 王瑜