12项技术被国际标准采纳 西电捷通的国际化之路

“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到西电捷通，了解通信领域核心技术。

西部网讯（记者 张澍田） 今年是“一带一路”倡议提出的第5年，也是中国改革开放40周年。按照习近平总书记来陕视察时提出的“陕西要主动融入‘一带一路’大格局，陕西正努力发挥“一带一路”核心区和中国（陕西）自贸试验区新优势,着力打造陆海内外联动、东西双向互济开放新格局。

这对陕西的企业也提出了更高的要求，如何高标准、高质量的参与国际竞争也成为重要议题，而总部设在西安的西电捷通公司很早就对这一议题进行探索与实践，其研发的技术已被12项国际标准（ISO/IEC）采纳，在全球16个国家和地区布局近800项高质量专利。

技术被12项国际标准采纳

2018年1月，西电捷通研发的近场通信安全测试技术NEAU-TEST被纳入国际标准；2017年10月，物联网安全协议关键技术TRAIS-X被纳入国际标准。近3年来西电捷通已有6项技术被纳入国际标准，这样的成绩对于坐落于古城西安的中小企业来说实属不易。

而这样的成绩源自于西电捷通十几年来坚持的高质量技术创新，西电捷通创立于2000年，是一家网络安全协议技术及解决方案提供者。

网络协议为网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合，正如业内所言：无协议，无网络。“网络安全协议则是网络协议的基本组成部分，是网络安全的基石。”西电捷通人士向记者介绍。

“我们技术的先进性，有赖于我们在网络核心技术领域的长期研发投入与实践洞察。我们高度关注技术的质量，虎符系列技术已获12项国际标准（ISO/IEC）、3项欧洲标准（ECMA）和多项国家标准采纳发布。此外，我们为保护这些领先的技术也进行巨大投入，已初步在全球16个国家完成了近800项高质量专利布局，近500项已经获得授权保护”。

“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到西电捷通，了解通信领域核心技术。

“中国标准必要专利第一案”

2018年3月28日，北京市高级人民法院就西电捷通诉索尼无线局域网安全标准（WAPI）专利侵权案作出终审判决，驳回上诉，维持一审原判，判令索尼公司停止侵权，赔偿西电捷通经济损失及维权合理支出共计910.34万元。西电捷通诉索尼案也被业界称为“中国标准必要专利第一案”。

另外，西电捷通诉苹果公司专利侵权案目前仍在陕西省高级人民法院审理中。

在这两起专利侵权案中，索尼公司和苹果公司都曾向国家知识产权局专利复审委员会提出涉案专利无效的请求，专利复审委分别在2016年和2017年作出了维持涉案专利有效的结论，而这两起“无效案”也分别以第一位和第二位的排位入选2016年度和2017年度“专利复审无效十大案件”。在业界看来这是对西电捷通技术、专利撰写质量的高度认可。

“高价值技术是高价值专利之源，培育高价值专利首先要研发出高价值技术。我们依赖技术研发，特别是基础核心技术领域的研发与创新。”西电捷通公司相关负责人说。

据西电捷通方面介绍，一项网络安全协议技术产生收益大约是在10到15年之后，而专利有效期只有20年。这种情况下，知识产权的保护效率显得至关重要。一个现实的挑战是：全球范围内，ICT领域都是大企业滥用支配地位的重灾区，它们实施专利反向劫持，客大欺店问题比较突出。对此，西电捷通方面表示：“知识产权运用与保护，我们坚持对大小企业、中外企业、各类所有制企业一视同仁的立场。我们相信知识产权保护的力量！”

目前，西电捷通公司与全球70家产品品牌厂商签署了专利实施许可合同，其中欧美日韩等国知名企业占近四成，涉及产品包括移动终端、物联网产品和工业设备等。

西电捷通工作人员向全国网媒采访团成员展示其产品“虎符”。

“一带一路”倡议让企业备受鼓舞

西电捷通的商业模式是研发技术并面向全球进行技术转移和知识产权运营，这种模式在陕西乃至中国都不常见，而在其国际化进程中更是面临巨大挑战。

事实上，我国在基础技术领域与国际间的差距很大。截止2018年4月30日，在国际标准组织ISO/IEC的3012条专利声明中，美国1026条，日本729条，中国30条。中国的30条共涉及23项标准，西电捷通以11条和11项排名第一。

此外，在国际化竞争中，也不单单是技术实力的比拼，往往还会遭遇非技术性因素的影响。

西电捷通的WAPI技术在美专利申请历经8年5个月才获得许可。“根据2010年美国专利局的公开文件，一般一项专利申请平均会在35.3个月获得授权，而我们光是等第一次审查就等了50.5个月之久，这是极不寻常的。”而WAPI在美专利申请受阻一案也连续4届成为中美贸易联委会的议题。

“所以‘一带一路’倡议的提出，陕西着力建设‘五个中心’，打造西安内陆型改革开放新高地、营造公平有序的营商环境等政策的推出让我们备受鼓舞，同时，加强保护知识产权共识也已成为社会共识，我们企业必然会因这些进步和保障取得更好的发展。”西电捷通表示。

据了解，目前，采用虎符TePA安全架构具有WAPI技术无线局域网芯片全球出货量累计已接近100亿颗（截至2017年11月底），手机等设备在内的WAPI产品型号已超过10000款。

编辑： 王瑜