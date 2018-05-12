25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。

西部网讯（记者 贺桐 王惠 张澍田 通讯员 郝蕾 黄颜琨） 5月12日，周六的西安博物院人流如织，在荐福寺内小雁塔脚下，25面古香古色的中国大鼓在大雄宝殿前的广场上矩阵排列，25名学生模样的小鼓手手握鼓棒，表情肃穆，动作轻盈，郁郁葱葱的古树间，浑厚响亮的鼓声，吸引了诸多游客和市民的关注。

这是一场表演吗？是，也不是。

大陆首个“优人神鼓”工作坊户外课堂走进世界文化遗产

这是西安音乐厅艺术教育中心（AEC）联合台湾著名表演艺术团体——“优人神鼓”一起打造的大陆首场“优人神鼓·醒鼓营工作坊”，正在小雁塔进行的户外课堂。这25名表演者是年龄在11-14岁的西安普通中小学生，而他们的老师，则是“优人神鼓”拥有十年击鼓学习、表演经验的资深击鼓师陈重佑。

5月7日起，这些此前几乎从未接触过中国大鼓的西安少年，在“优人神鼓”老师的带领下，开始了主题为“鼓舞孩子的12堂课”的工作坊课程，每天晚上的课余时间，他们都会在老师的带领下，用三个小时的时间学习击鼓、静心与肢体训练。并通过一期的课程学习，体验优人神鼓“道艺合一”的独特艺术形式，及“动中有静，静中有动”的东方传统文化的内涵。

25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。

古城青少年传承发扬西安鼓文化

经过近一周的学习排练，学生们已敲得有模有样，正值在“5·18国际博物馆日”到来之际，西安音乐厅与西安博物院联手将击鼓课堂放在了小雁塔，也是秉承“让传统文化走进公众”的理念，让小鼓手们将学习成果呈现在西安地标建筑之一的小雁塔下，用最传统的声音唤醒大家的内心，让经过的人们静下来聆听长安的脉动。

“古往今来，鼓之于长安，是一城人的心跳，让中国大鼓走进世界文化遗产小雁塔，让现代少年奏出的鼓乐回响在承载古城西安厚重底蕴的荐福寺，让各地游客聆听来自历史的声音，感受西安少年的活力。同时让西安青少年通过学习、思考和行走，以全新的方式了解和传承中国传统文化。”西安音乐厅艺术教育中心负责人介绍。

25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。

《勇者之剑》将在大雁塔下敲响西安观众心鼓

2017年深秋，20名“优人神鼓”演员首次登陆西安，将其经典作品《勇者之剑》带上陕西大剧院的舞台，现场效果极为震撼。今年6月2日，“优人神鼓”将再次回到古城，登上大雁塔北广场大型户外公演的舞台，这次《勇者之剑》将首次面对数万西安观众。75分钟的表演，33人的演员阵容，届时，现场将犹如一幕现场真人版的史诗大片，浑厚鼓声将击破长空，直抵现场数万观众的心灵。

而这场重磅演出，将有25名西安中小学生拉开序幕。6月2日晚，他们将在户外公演的舞台上，为数万观众演出鼓曲《曼达拉的献礼》，成为2018年上半年西安市重磅文化演出活动的参与者与见证者，而这个分量十足的经典鼓曲也正是2009年台北听障奥运会的开场演出。

此外，6月9日至10日，优人神鼓还将第二次献演陕西大剧院，上演经典作品《时间之外》。

25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。

陕西大剧院户外公演将常态化

据了解，自西安交响乐团2013年开启户外公演以来，约有数十万海内外游人及西安市民受惠其中，户外公演的概念经过5年培育，开始逐渐深入西安寻常百姓家，在家门口欣赏到最顶级的公益音乐表演，让西安观众倍觉惊艳。

今年6月2日晚，“优人神鼓”团队亮相千年佛塔之下，陕西大剧院由此迎来首度户外公演，自此开始，陕西大剧院户外公演也将成为常态化公共文化事件。未来将有更多精品力作，凝聚成一股公共视觉的力量，走进更多西安观众视野，成为西安人了解国内外一线表演团体及舞台艺术作品的平台，助力古城的城市文化内涵及视觉系统强力升级。

5月12日，西安小雁塔下25名中小学生在来自台湾“优人神鼓”艺术家的指导中练习击鼓表演，他们将亮相6月2日晚由陕西大剧院在大雁塔举办的户外公演。

25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。

25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。

25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。

25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。

25名西安学生小雁塔下奏响中国大鼓，将亮相6月2日“优人神鼓”户外公演。