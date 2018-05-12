第三届丝博会经开区签约专场举行 29个项目揽金882亿

今天（5月12日）下午，第三届丝博会西安经开区投资环境推介暨重点项目签约仪式举行。
“张立同院士新材料创新工作站”揭牌。
西部网讯（记者 李媛）今天（5月12日）下午，第三届丝博会西安经开区投资环境推介暨重点项目签约仪式举行。记者现场了解到，共签约项目29个，总投资882.2亿元。
西安市经开区管委会主任钱虎威用底蕴、活力、开放、效率、美丽、潜力这六个关键词向与会嘉宾推介经开区。“当前，我们经开区正处于历史上发展的好时期，选择投资经开，就是抢占了先机、把握了商机，赢得了未来。”钱虎威在推介时表示，经开区作为陕西省自由贸易试验区的重要片区，积极推进投资便利化、贸易便利化和产业金融深度融合，拥有融资租赁、离岸金融等试点权，积极探索符合国际投资贸易规则的制度性框架，营造西部乃至全国最佳营商环境。
在签约仪式现场，恒通3D打印众创空间CEO王世明告诉记者，公司是在西安交通大学强大的技术下发展起来的，目前3D打印最大的优势是小批量定制化生产，还处在研发设计阶段的产品用3D打印的技术生产。之所以选择落户经开区，主要是考虑到这项技术目前应用于装备制造业，而经开区是陕西省内高端装备制造业的聚集区域之一，落户后很快能在产业链推广开来。
“经开区的效率太高了，我们从洽谈到选址只用了一个多月的时间。”对于工作效率，王世明频频赞叹，称目前项目已经进入到装修启动阶段，计划未来五年的时间，在经开区孵化创新创业企业产值达到50个亿。
陕西国安米禾供应链管理有限公司总经理董志辉介绍，国安供应链总部项目主要是把物流车辆进行食品安全和食品可控方面的整个链条连接，从城市的集采集配，做到社区终端。一期投资总共30个亿，公司看好在经开的发展，未来根据发展情况计划累计投资110亿元，预计产值能达到200个亿。
记者了解到，此次专场签约项目还包括鑫通半导体年产5GW单晶光伏材料项目、陕文投丝绸之路经济带示范区项目、景商城市综合体项目、金融创新中心综合体、张立同院士创新工作站等项目。
本届丝博会，西安经开区还聘请张立同院士为“经开区首席经济顾问”，首次引进了院士产学研合作项目——“张立同院士新材料创新工作站”并揭牌。这意味着经开区在新材料领域的研发实力得到持续强化，进一步突显了“全球新材料看中国，中国新材料看西安，西安新材料看经开”的行业引领地位和产业竞争力。
编辑： 李媛
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