新型城镇化高端论坛召开 陕甘晋三省发布《关中宣言》

会上，关中平原城市群三省十二市二区的相关领导共同发布《关中宣言》。

今天（5月12日），第三届丝绸之路国际博览会新型城镇化高端论坛在西安召开。

西部网讯（记者 李媛）5月12日，第三届丝绸之路国际博览会新型城镇化高端论坛在西安召开。会上，关中平原城市群三省十二市二区的相关领导共同发布《关中宣言》，未来将在创新产业发展、科教融合、基础设施、生态环境、文化旅游、“一带一路”多个方面建立合作机制，实现共同发展。

关中平原城市群横跨陕西、山西、甘肃三省十二市二区，是华夏文明的重要发祥地和古丝绸之路起点，承载着中华民族的历史荣耀和厚重记忆。为贯彻实施党中央、国务院建设关中平原城市群的战略部署，推进落实好《关中平原城市群发展规划》，陕西省西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、商洛、韩城市及杨凌农业高新技术产业示范区、西咸新区，山西省运城、临汾市，甘肃省天水、平凉、庆阳市共同携手，着力提升发展的协同性，努力建设具有国际影响力的国家级城市群，共同发表宣言。

《关中宣言》中提到，在未来发展中，三省将加强区域合作、创新产业发展、共促科教融合、基础设施联通、生态环境共治、文化旅游合作、“一带一路”共建、建立合作机制。同时，建立城市群“三省十二市二区”会商协作机制，通过轮流召集、市长圆桌会议、城市联盟、市长论坛、战略协议等形式，增强横向联合，携手共同发展。

省委常委、省委统战部部长姜锋在会上说，《关中平原城市群发展规划》的批复为陕西在新起点上加快新型城镇化步伐、建设国家级城市群指明了方向、注入了动力。陕西正在以发展枢纽经济、门户经济、流动经济为契机，不断提高新型城镇化水平和质量，全面提升陕西对西北地区发展的核心引领和向西开放的战略支撑作用，希望各界人士围绕新型城镇化进行深入探讨，吸引更多优质资源参与我省新型城镇化项目建设。

全国工商联副主席王永庆表示，论坛旨在研讨打造区域特色发展新高地，展现陕西宜居宜业新形象，助力培育创新驱动新动能，激发非公经济新活力，共建协调发展新生活。全国工商联将一如既往地关注、支持陕西的各项建设，积极引导民营企业在陕西寻求共赢发展。相信在各级工商联和广大民营企业家共同努力下，陕西的新型城镇化建设将会更加科学、更具特色、更高质量。

编辑： 李媛