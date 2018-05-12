陕西美食地图APP正式上线 热爱陕菜的吃货不要错过

丝绸之路陕菜发展研讨会上的陕菜展示区。

专家学者就陕西餐饮业发展的机遇与挑战进行研讨。

西部网讯（记者 李媛）最近一段时间，西安美食在抖音上火了起来，“毛笔酥”和“麻将”也风靡网络。那么游客们来西安怎么才能找到正宗陕西美食呢？今天（5月12日）下午，记者在“丝绸之路陕菜发展研讨会”上获悉，“陕西美食地图APP”正式上线，特色美食店铺均经权威部门认证，囊括陕西各个市、县（区）的特色美食，热爱陕菜的吃货们不能错过！

游客来陕西通常情况下会在网上提前“做功课”，查查看陕西的著名景点，好吃好玩的地方。如果有权威机构认证评审陕西特色美食并授予“陕菜旺店”“陕菜品牌店”“陕菜示范店”“陕菜特色店”“陕菜名店”，“农家乐” 的认证标识给店铺，这对外地游客来体验陕西名吃与特色美食就很便利。

以上这些需求都可以在“陕西美食地图APP”中找到答案。记者了解到，“陕西美食地图APP”囊括了陕西各个市、县（区）的特色美食推荐，并以优秀餐饮企业为导向，通过当地陕菜旺店、陕菜品牌店、陕菜示范店、陕菜特色店、陕菜名店等搜罗推荐，以及涉及部分其他菜系、特色餐饮的推荐，致力为外地游客及食客打造“品质畅游陕西最佳随身书 超强陕西美食实用指南”的用户体验。

与此同时，陕西美食APP中还包括周边游最火爆的农家乐美食。有专门的工作人员对农家乐进行认证，农户们在该款APP上展示自己的特色菜品和旅游路线，让周边游的游客能够方便找到藏在山川野地里的美味。此外，陕西美食APP还能帮助游客了解当地的人文历史和风俗习惯。

据介绍，本次研讨会立足陕菜品牌建设与推广，陕菜文化传承与创新，聚焦餐饮行业发展趋势，直击餐饮行业痛点问题，推动政府、行业、企业的沟通与交流，促进餐饮产业链融合，加快陕菜“走出去”步伐，推动陕菜与国内、国际的交流合作，助推西安国际化大都市建设。

编辑： 李媛