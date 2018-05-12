丝博会三场集中签约共签订项目88个 总投资2388.48亿元

三场签约共签订合作项目88个，投资总额2388.48亿元。
西部网讯（记者 熊惠玲）5月12日下午，第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会第三场大会集中签约仪式在西安举行。省委副书记贺荣、副省长魏增军及我省有关部门和市区负责同志出席签约仪式。集中签约由省商务厅厅长赵润民主持。
本场签约仪式共签订我省重点合作项目30个，总投资711.53亿元，涉及现代农业、装备制造、新能源、战略性新兴产业、节能环保、基础设施建设、文化旅游等多个领域。
至此，第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会三场集中签约仪式全部结束，一共签订合作项目88个，投资总额2388.48亿元。
深圳前海洪福齐荣投资企业总经理陈伯泉对此次签约的工业级大型无人机研发生产项目充满信心。他介绍说，“这个项目是中国成都611所研制的新式无人机，总投资1.5个亿，预计今年产值可达1.8亿。我们对西安投资环境和前景都比较看好，阎良本身就是航空基地，航空氛围比较好，军民融合的氛围也越来越浓，包括技术人员和产业工人比较配套，基地对我们企业发展比较重视，服务也很到位，让我们充满信心。”
本场最大签约投资项目是祥生泰和新城、祥生禅意小镇、祥生乡村振兴小镇，共计200亿，落户西安高新区。浙江祥景旅游产业发展有限公司董事长吴亚林介绍说，“对集团来说，这个项目是在陕西的第一个比较大的项目，之前我们并没有进入到西北市场，主要在江浙沪一带。”
吴亚林说，上次来西安是20多天前，跟西安市高新区的各位领导和草堂基地管理办做了大量的沟通和考察，高新和草堂的相关领导以及对外的相关职能部门的通力配合，加快了签约基础的前期铺垫。我们期待高效率的运作模式能迅速地展开项目，希望借助这次省里的签约会能把项目快速地落地。
编辑： 熊惠玲
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