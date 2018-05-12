丝博会第二场集中签约举行 34个项目总投资824.57亿元

本场签约仪式共签约我省重点合作项目34个，总投资824.57亿元。



西部网讯（记者 熊惠玲）5月12日上午，第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会第二场大会集中签约仪式在西安举行。省委常委、省委宣传部部长庄长兴，省人大常委会党组书记、副主任刘小燕出席签约仪式，集中签约由省科技厅厅长赵岩主持。

本场签约仪式共签约我省重点合作项目34个，总投资824.57亿元，涉及现代农业、装备制造、新能源、战略性新兴产业、节能环保、文化旅游等多个项目。

来自四川堂宏实业集团有限公司董事长助理刘刚与汉台区人民政府区长郑清春共同签订了天台山暨五乡镇连片综合旅游开发项目，总投资50亿元。刘刚介绍说，集团与汉中市政府在2017年就已经签订了框架协议，之所以选择到汉中来投资，是看重了天台山深厚的两汉三国文化底蕴，汉中自然资源丰富气候适宜，汉中市政府和汉台区政府招商引资的服务精细到位。“这一切对我们都很有吸引力，我们制定了一个7年计划，要将景区打造成5A级景区。”

中煤陕西公司与榆林高新管委会签订了总投资197亿的煤炭深加工基地项目，成为全场签约最大投资项目。中煤陕西公司副总经理周永涛说，煤炭深加工基地项目属于对煤的清洁利用，项目投产后可年产75万吨的聚烯烃和158万吨的甲醇，年产值可达70亿，一期现在已经在运行了，现在是二期项目，榆林的煤矿资源是很大的优势，项目产品在国内需求很大，后期我们还会陆续投入资金来进一步发展。

编辑： 熊惠玲