榆林高新区集中签约17个项目 “揽金”超330亿元

5月12日，榆林高新区举办招商引资项目座谈会暨签约仪式。
西部网讯（记者 李明） 今天（5月12日），榆林高新区举办招商引资项目座谈会暨签约仪式。据了解，高新区当天现场共签约17个项目，总引资331.75亿元，签约数目和引资额均创历届参会新高。
会上，高新区管委会招商局介绍了园区发展情况，并就包装策划的项目作了专题推介；榆林煤化工产业促进中心就发展精细化工产业作了介绍；榆林高新区管委会经济发展局解读了榆林高新区招商引资优惠政策。
榆林高新区党工委书记、管委会主任赵勇说，榆林高新区（榆横工业区）经过近20年的发展，可以说基础设施日臻完善，社会事业蓬勃发展，城市品位大幅提升，人居环境更加适宜，产业发展方面，已初步形成了能源化工、装备制造、新材料、纺织服装、现代服务业等多种产业协调发展的格局，“榆林高新区将进一步深化机制体制改革，简化程序，提高效率，优化环境，全面实施‘五地’建设战略任务，推动全区经济社会发展迈上新台阶”。
在随后举行的项目集中签约仪式上，现场共签约项目17个，总引资331.75亿元，其中合同项目8个，引资204.78亿元，协议项目8个，引资126.97亿元，战略合作框架协议项目1个。签约数目和引资额均创历届参会新高，超额完成了年度招商任务。
当地表示将进一步加强签约项目的跟踪对接，为项目建设提供优质的服务，营造优越的发展环境，力争项目早落地、早开工、早投产。
编辑： 王瑜
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