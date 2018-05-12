丝博会微访谈|百亿项目“闪电”落户 浙商为西安营商环境点赞

200亿小镇项目"闪电"落户西安

西部网讯（记者 熊惠玲 马晴茹）5月12日下午，第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会举行第三场大会集中签约。

我省30个重点合作项目现场签约，总投资711.53亿元，涉及现代农业、装备制造、新能源、战略性新兴产业、节能环保、基础设施建设、文化旅游等多个领域。其中最大签约投资项目是祥生泰和新城、祥生禅意小镇、祥生乡村振兴小镇，共计200亿，落户西安高新区。

一个200亿的项目，从考察到敲定再到签约，总共花费不到一个月时间，这样高效率的运作着实让人惊叹。浙江祥景旅游产业发展有限公司董事长吴亚林介绍说，三个小镇模型总体规模是200亿投资规模体量，选择落户西安高新区，的确是一种机缘。

“对集团来说，这个项目是在陕西的第一个比较大的项目，之前我们并没有进入到西北市场，主要在江浙沪一带。”他说，上次来西安是20多天前，跟西安市高新区的各位领导和草堂基地管理办做了大量的沟通和考察，高新和草堂的相关领导以及对外的相关职能部门的通力配合，加快了签约基础的前期铺垫。我们期待高效率的运作模式能迅速地展开项目，希望借助这次省里的签约会能把项目快速地落地。

他说，通过城市发展规划展示厅的演示看到了高新区的整个规模，还是感到非常震撼的，从原来的城市乡村一体化，到后来150平方公里过渡到未来300平方公里的整体的格局，跟我们想进入西北市场这样的理念非常符合，我们非常愿意跟高新区一同携手，共同把小镇模型和乡村振兴的理念传导和实施进来。

吴亚林表示，下一步，集团将围绕整体的区块，迅速组建专业团队，把基础工作做扎实。同时，在投资体系以及对市场所占份额这一块做充分的前期准备工作。“目前，公司总部已经把西安乡村小镇区域公司整个筹备计划推上了日程，希望能加快进度，早日落成。”

编辑： 熊惠玲