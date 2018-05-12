丝博会横山区签约35个项目 引资650亿元

横山区区长周建国在会上热忱邀请各界人士来横山投资兴业。

西部网讯（记者 李明） 今天（5月12日）下午，横山区在西安举办大美横山推介会曁招商项目签约仪式。记者从会上了解到，今年丝博会期间，横山区累计签约35个项目，引资650亿元。

当地在推介时说到，横山将在当前和今后一段时期重点发展高端能源化工产业、规模农业及农产品深加工产业、文化旅游产业和现代服务业，给广大投资企业家来横山创业发展提供更好更大的机会。

在随后举行的签约仪式上，现场集中签约工业固废循环利用无机纤维保温材料项目、大唐煤电一体化项目、中药饮片生产线项目等共29个项目。此外，横山区还有1个项目在省级平台上签约，4个项目在市级平台上的进行了签约。

横山区区长周建国在致辞中说，横山将以“政策最优、成本最低、效益最大、环境最好”为目标，正在深入推进“放管服”改革，积极推行“网上办”“集中批”“并联审”等改革举措，建立了“一个招商项目、一位牵头领导、一名专人对接、一套服务档案”的“四个一”工作机制，真心和企业家交朋友，帮助企业解决问题，努力营造“亲”上加“清”的政商关系。

“横山是丝绸之路经济带上的重要能源基地，是一片蕴藏巨大潜力和充满无限商机的沃土，是投资者大展宏图的黄金高地，是创业者铸造辉煌的理想乐园。”周建国说，热忱欢迎有识之士前来横山投资兴业、共谋发展、共创辉煌。

编辑： 王瑜