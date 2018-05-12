西安举办文化产业与城市发展论坛 10个重点项目签约47.35亿元

“2018丝路国际文化产业创新与发展峰会——文化产业与城市发展论坛”在西安举行。

西部网讯（记者 孙鹏） 今天（5月12日）下午，“2018丝路国际文化产业创新与发展峰会——文化产业与城市发展论坛”在西安举行。一批重点文化项目签约，金额超过47亿元。西安市委常委、宣传部部长吴键出席论坛并致辞。

本次论坛由陕西省委宣传部主办、西安市委宣传部承办、西安高新区管委会协办。论坛上，中国传媒大学范周、中国人民大学金元浦、中央财经大学魏鹏举、清华大学张铮、文化学者肖云儒等专家以“文化产业推动城市发展‘三步曲’”“新一线城市的国际化发展战略及评测”“一带一路与西安文化产业的机遇、挑战与应对”“互联生态下城市文化生产与消费的微观逻辑”“发挥优势促进西安发展”为主题发表真知灼见，为促进西安文化产业发展和推动城市文化建设建言献策。

一批重点文化项目签约，金额超过47亿元。

此次论坛成果丰硕，西安市委宣传部与国家文化产业创新与发展研究基地就文化智库建设签订战略合作协议，与西安银行、浦发银行西安分行、浙商银行西安分行，就金融机构支持文化企业发展签订授信额度220亿元的战略合作协议。

会上，四海唐人街、西安电影科技学校、五泉秦岭北麓民宿聚集区等10个重点项目成功签约，项目涉及文化旅游、文化教育、影视产业、非遗传承等多个领域，签约金额47.35亿元。

编辑： 王瑜