新闻频道 > 本网原创

沙尘污染天气“侵扰”榆林城区 市民外出请佩戴口罩

时间：2018-05-12 17:07:06  来源：西部网-陕西新闻网  作者：俞玲

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

沙尘污染天气“侵扰”榆林城区 市民外出请佩戴口罩

今天（5月12日）下午，榆林城区遭遇污染天气，中国天气网环境数据显示，在下午4时，榆林城区空气质量指数为242，为重度污染，主要污染物为PM10（可吸入颗粒物）。

榆林城区今天遭遇沙尘污染天气。

中国天气网数据显示，截至下午4点，榆林空气质量为重度污染。

榆林市环境保护局官网空气质量数据还停滞在“良好”。

西部网榆林讯（记者 俞玲） 今天（5月12日）下午，榆林城区遭遇污染天气，中国天气网环境数据显示，在下午4时，榆林城区空气质量指数为242，为重度污染，主要污染物为PM10（可吸入颗粒物）。

榆林城区的4个空气质量监测点中，世纪广场监测点空气质量指数为288。空气质量在中午12点以后逐渐变差。由于浮尘较多，建议市民减少户外活动，外出时应佩戴口罩。

记者下午查询了榆林市环保局网站，该网站发布的空气质量数据停留在5月12日2时，空气质量依然为良，AQI为54。

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

丝博会开幕 网红机器人群演“海草舞”

市民称绿化带里现“罂粟” 植物学专家辨真假

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

西安上线“垃圾银行3.0” 它比烟头革命更可能成功！

全景

专题