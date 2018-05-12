沙尘污染天气“侵扰”榆林城区 市民外出请佩戴口罩

榆林城区今天遭遇沙尘污染天气。

中国天气网数据显示，截至下午4点，榆林空气质量为重度污染。

榆林市环境保护局官网空气质量数据还停滞在“良好”。

西部网榆林讯（记者 俞玲） 今天（5月12日）下午，榆林城区遭遇污染天气，中国天气网环境数据显示，在下午4时，榆林城区空气质量指数为242，为重度污染，主要污染物为PM10（可吸入颗粒物）。

榆林城区的4个空气质量监测点中，世纪广场监测点空气质量指数为288。空气质量在中午12点以后逐渐变差。由于浮尘较多，建议市民减少户外活动，外出时应佩戴口罩。

记者下午查询了榆林市环保局网站，该网站发布的空气质量数据停留在5月12日2时，空气质量依然为良，AQI为54。

编辑： 王瑜