西部机场与樟宜机场签署战略合作协议 将实现共同发展

西部网讯（记者 李媛） 记者今天（5月12日）从西部机场集团了解到，丝博会期间，西部机场集团相继与西安高新技术产业开发区管委会、浙江长龙航空公司签署《“一带一路”航空公司项目战略合作协议》《西港城市航空服务园区合作框架协议》《“一带一路”航旅高等职业学院项目战略合作协议》，并与新加坡樟宜机场管理投资公司签署战略合作框架协议。

据介绍，中国“一带一路”航空公司由西安高新管委会、长龙航空与西部机场集团共同组建，总投资100亿元。公司立足全宽体机运行，致力于成为“一带一路”空中大通道的推动者、建设者和主要运营者，全力推进咸阳机场打造“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”，助力西安国家中心城市建设和陕西发展“枢纽经济、门户经济、流动经济”。

西港城市航空服务园区项目由西部机场集团与长龙航空合作开发，总投资约100亿元。该项目以办公、五星级酒店综合楼和城市候机楼综合体为主，为旅客提供航空售票、值机、巴士转乘、休息住宿、行李托运、旅游咨询等服务，并为基地航空公司提供办公、航空货运等配套服务。

“一带一路”航空旅游高等职业技术学院项目由长龙航空与西部机场集团共同筹建，总投资50亿元。学院拟下设民航运输、航空机电设备维修、航空旅游管理等专业，除面向全国招生外，还可招收“一带一路”沿线国家生源。未来，学院将打造成为集教学、培训、实践、旅游于一体的具备4A级景区和创新展览示范园区的国内一流、国际知名的高等职业技术院校，为西北民航业发展和地方经济建设提供民航、旅游高端智力支持和人才保障。

西部机场集团与樟宜机场管理投资公司将在机场管理咨询服务合作、双向人才培养和能力提升、民航业峰会和论坛的组织等方面进行战略合作，进一步提升西部机场集团的建设和运营管理能力，实现双方优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展。

编辑： 王瑜