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第三届丝绸之路区域合作与发展论坛举行 庄长兴出席并致辞

时间：2018-05-12 15:51:34  来源：西部网-陕西新闻网  作者：秦振

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第三届丝绸之路区域合作与发展论坛举行 庄长兴出席并致辞

5月12日，第三届丝绸之路区域合作与发展论坛在西安外国语大学举办。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并致辞。

西部网讯(记者 秦振 见习记者 凌旎)  今天（5月12日）上午，第三届丝绸之路区域合作与发展论坛在西安外国语大学举行。陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并致辞。

庄长兴表示，作为古丝绸之路起点，陕西按照习近平主席“主动融入‘一带一路’大格局”的要求，全面拓展对外开放的广度和深度，持续推进“一带一路”五大中心建设，全力打造西部改革开放新高地。希望以此次论坛为契机，深化解读阐释，传承丝路精神，不断凝聚丝路沿线国家和地区人民的共识；加强智库交流，推动信息共享、资源共享、成果共享，为“一带一路”建设提供理论支撑；深化人文交流，持续推进各类丝路文化年、旅游年、艺术节等人文合作项目，逐步建立起长期稳定的人文交流合作机制，为提高“一带一路”共建水平打造更多载体平台；突出人才交流互动，建立起优势互补、跨界融合的人才培养模式，为推动“一带一路”建设提供人才保障。

此次活动共分为三个主旨论坛，与会专家、学者将分别围绕丝绸之路经济带建设国际环境的新变化、上合组织及丝绸之路经济带进展的评估和展望、大欧亚地区合作问题等主题展开深入探讨。

编辑： 王瑜

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