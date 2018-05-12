“512·十年记忆” 那一刻，只想着救人

陕西救援队进入灾区救援。

陕西救援队在曲山小学救援。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 曹凯） 西安公安消防支队特勤二中队的江永木10年前参加了汶川地震救援，作为最先进入北川救援的队伍成员，这段经历对他来说刻骨铭心。

在陕西消防培训基地里，江永木正在给新招聘的消防员做培训，不仅培训业务技能，甚至要从最基本的生活规范开始。

“这个被子整个前后左右上下都是平的，不要一边高一边低，让它成为一个平衡的……”

十年前的5月12日，江永木正是在午睡起来叠被子的时候，突然感受到大地剧烈的颤动。身为四川人的江永木当时并不知道，地震就发生在他的家乡。很快，陕西消防总队受命组成地震救援队驰援灾区。中队指导员考虑到江永木的家乡在灾区，家中受灾情况不明，怕他分心，让他留守。得知出征的名单中没有自己，江永木急了，冲进指导员办公室请战。于是，包括江永木在内的119名陕西消防官兵组成的救援队，于5月13日凌晨向着救援地点北川进发。

由于道路损毁，陕西救援队只能背着简单的器械徒步翻山进入北川县城，前往他们的救援点曲山小学。

江永木：“我们陕西是第一支进入北川的救援队，当时我们到曲山小学以后，有一多半的教学楼全部坍塌，当时在视线范围之内只能看到一个被困人员，其他地方你能听到声音，好多人在现场都在流着泪在刨被困人员。”

救援中余震不断，已经坍塌的预制板、砖块混乱交错、摇摇欲坠，随时可能威胁废墟下幸存的生命。江永木和战友们使用千斤顶、扩张器把坍塌的预制板撬开，钻进废墟，争分夺秒，一捧一捧清理碎石，一寸一寸向前挪动。两个多小时后，终于成功救出第一名被困学生。

江永木：“大家心里特别特别高兴，觉得救一个人太不容易了，终于救出来一个人了，一共三天时间，我们在北川一共救了42个人。”

江永木与战友北川再去合影。

经过15天的救援，江永木和战友们在北川县城各个角落都留下了足迹。2011年汶川地震发生3周年时，江永木再次来到北川。在灾后重建的新城区，他再次见到了当年救出的其中一位被困者。

江永木：“从他心里来说，一个是高兴，二一个也是挺感激的。一见到我们，他说着说着眼睛还有点红润，他现在过得很好，那种高兴也不是说自豪，反正觉得这个人跟我有一定关系，只要看到他就感觉很亲切。”

江永木如今仍然坚守在救援抢险的一线，他入伍以来，从井下、高空、火海、激流中救出遇险群众三百多人。2015年5月22日，他怀抱西安2岁坠井男孩乐乐从西安市长安区一口深水井中升井的画面，已经定格为这座城市的精神标识，乐乐也是他在井下救出的第28条鲜活的生命。

回首20多年的特勤战斗生涯，汶川地震救援经历绝对是江永木今生最难忘的记忆之一。他说，汶川地震后的这些年，随着救援设备更加先进，救援方案和经验更加科学成熟，他参与救援时也更加从容，更有信心争取到更好的结果。

江永木：“我们从人员的配置、从指挥程序、从人员分工，都有很大的改变，舟曲泥石流，包括到玉树地震，我们整个救援都很有序的，合理化、制度化，包括指挥、程序都很明确了。”

编辑： 张娟