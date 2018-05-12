“5·12”十年记忆：捐赠一线的见证。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王兵兵） 汶川地震发生后，来自省救灾募捐中心的刘涛和王勇主要负责救灾物资的接收工作。回想起十年前的情景，他们至今还能感受到手中一笔笔善款火热的温度。

2008年5月12日地震发生的时候，刘涛刚从部队转业到省救灾募捐中心才四个月，当时他主要负责救灾物资的接收工作，十年前的场景他至今历历在目。

刘涛：“给我印象最深的就是楼道上，所有的办公室，全都是人，所有的人都是来打听怎么样捐款捐物甚至捐血，那种场景真的，我这辈子不会忘记。”

这样的记忆和感触，刘涛的同事王勇也有。

王勇：“我们那时候办公室人都挤不下，然后每个人自觉的排队，怀里头一个一个全都是抱着钱，等着在这儿捐款。”

“5·12”十年记忆：捐赠一线的见证。

灾难无情人有情，举国阵痛的灾难发生后，刘涛和王勇在工作岗位上见证了一幕幕感人至深的画面。

刘涛：“当时我记得有一家三口人，她的父亲母亲带着一个很年幼的孩子。小朋友当时就拿着自己的一个存钱罐，当着我们面就把存钱罐砸开了，可能有一两百块钱的零钱，全是硬币。他的父亲说这是我女儿存了两年的零用钱，现在我把它全部捐出来，同时她父亲拿了可能有两万块钱现金，交给这个女孩，让女孩交给我们。当时看她可能也就是四岁到五岁的样子，做出这样的举动，我们当时真的非常的激动，也是真正的第一次亲身体会到这样的事情。”

王勇：“我是记得有一个外国人，好像是巴基斯坦的，当时他自己过来捐的，捐的多少钱我记不清了，可能是几百块钱吧，他说他是在中国留学，可能就是打工吧，一个星期的收入就全捐出来了。”

“5·12”十年记忆：捐赠一线的见证。

“5·12”十年记忆：捐赠一线的见证。

在灾难面前全国人民展现出的团结善良和无私无畏，深深打动着在救灾物资接收岗位上的刘涛和王勇，也深深影响着他们后来的工作和生活。

王勇：“我干这份工作自己挺光荣的，在以后的工作中，更有一份自我的约束吧，把这个工作干好，干细致。善款是每一个人对灾区人民甚至对国家对民族的一份贡献，一份爱心，作为一个接受捐款的工作者来讲，这个工作不能出半点纰漏，自己就要把好自己这个心理关，每一分钱都要用到灾民身上。”

刘涛：“作为一名曾经的军人，作为一名党员，不管在何时何地，一定要坚守自己的初心，完全的把自己投入到民政事业的工作中，做好自己本分的工作，彻底地为人民服务。”

编辑： 张娟