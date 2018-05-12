专家学者齐聚西安 探讨陕西自贸试验区发展路径

今天（5月12日）上午，中国（陕西）自由贸易试验区发展论坛在西安举行。

西部网讯（记者 李媛） 今天（5月12日）上午，由陕西省人民政府主办的“中国（陕西）自由贸易试验区发展论坛”在西安举行。论坛以“内陆型自由贸易试验区建设”为主题，由境内外知名专家学者就“如何将陕西自贸试验区建设成为全面改革开放试验田，内陆型改革开放新高地”的路径和方法进行研讨。

陕西省政府副秘书长夏晓中出席论坛并致辞，中国与全球化智库主席龙永图、商务部投资促进局副局长张玉中、世界自由区组织首席执行官萨米尔等出席论坛。

夏晓中在致辞中表示，陕西自贸试验区挂牌一年多来，围绕战略定位积极探索，大胆试、大胆闯、自主改，在“放管服”改革、投资贸易便利化改革、金融服务创新、与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流等方面做了一些积极探索，取得了阶段性成果。下一步，陕西自贸试验区建设将以制度创新为核心，充分发挥改革开放“试验田”作用，加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境，加快构建“一带一路”的交通商贸物流中心、国际产能合作中心、科技创新中心、国际旅游中心、区域金融中心等“五大中心”，努力把陕西建设成为全面深化改革开放的新高地，形成更高层次改革开放新格局。

在张玉中看来，建设自贸试验区是党中央和国务院在新形势下全面扩大开放、深化改革的重大战略举措。一直以来，商务部投资促进局积极利用现有渠道和优势，积极研究并开展自贸试验区投资促进服务。今后，投资促进局将继续探索自贸区投资促进工作的新格局、新方法、新手段。

龙永图认为，自贸试验区建设应该积极探索中国特色，对于陕西而言，要依托陆上丝绸之路起点及西部大开发的优势，加强复制推广的本领，以开阔的视野面向国际，进一步深化改革，扩大开放。

“世界自由区组织代表了全球自贸区，是一个非政府机构、非盈利组织，依托这个平台，全球的自贸区进行更多的交流并分享经验。”萨米尔表示，自贸实验区应该拥有良好的经济环境、最佳的营商经商环境、经济性及可持续性，才可获得长远的发展。

在论坛第二阶段，西咸新区空港新城管委会、中国国际经济交流中心、安永会计师事务所、中国民航大学临空经济研究中心、迪拜机场自由区、马来西亚巴生港自贸区、福建师范大学经济学院、西安交大自贸研究院等相关负责人及专家学者也就陕西自贸试验区建设进行了专题发言。

编辑： 李媛