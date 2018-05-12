第三届丝博会柞水揽金192.77亿 项目涉及六大领域

柞水招商推介洽谈会暨项目集中签约仪式在西安举行。
西部网讯（记者 李媛）今天（5月12日）上午，第三届丝博会柞水招商推介洽谈会暨项目集中签约仪式在西安举行。记者了解到，柞水县共签约合同项目35个，协议项目1个，总投资192.77亿元，当天推介洽谈会上共集中签约合同项目23个，协议项目1个，总投资79.51亿元。
在此次招商推介洽谈会暨项目集中签约仪式上，柞水县推介了六大类10个招商集群项目，总投资273.9亿元，项目涉及文化休闲旅游、特色小镇、食品医药、特色农业、健康养老、现代工业等领域。柞水县县长崔孝栓就柞水资源和经济发展情况向与会嘉宾作了介绍。
近年来，柞水聚焦全面建成小康、美丽、法治“三个柞水”总体目标，以供给侧结构性改革为主线，以追赶超越、绿色崛起为主题，深入推进农业现代化、新型工业化、新型城镇化、旅游全域化，立足生态、资源和区位三大优势，紧紧围绕全域旅游、现代医药、新兴工业、特色农业，全力发展“美丽经济”，释放“生态红利”，共享“绿色福利”，搭建了县域工业集中区、小岭工业集中区、营盘生态旅游产业园区、西川现代农业休闲示范园区等发展平台。同时，积极打造柞宁国家旅游度假区，奋力建设“一厅四基地”（秦岭最美会客厅、循环经济示范基地、现代医药生产基地、秦岭山地特色农产品加工基地、新型产业孵化基地），县域经济连年增长，并先后荣获全国卫生县城、全国文明县城、全国休闲农业与乡村游示范县、省级旅游示范县、省级生态县等60多项荣誉。
“今后几年将是柞水经济的高速发展期，柞水将坚持全面开放的经济发展战略，全力策划重大优势战略项目，全方位推进招商引资。”崔孝栓说，真诚邀请社会各界人士及企业家朋友来柞实地考察，希望与各位在文化旅游、特色小镇、休闲度假、养生养老、健康农业等方面务实合作，互惠共赢。
编辑： 李媛
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