丝路大V陕西行启动 六天时间触摸文化陕西

西部网讯（记者 敬泽昊）5月10日下午，“聚焦丝路起点，触摸文化陕西”--2018丝路大V陕西行大型采访活动启动仪式在西安碑林博物馆举行。来自美国、加拿大、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、缅甸等国的11位知名人士组成的大V团队和活动主承办单位的省市区领导以及媒体嘉宾们共同见证了活动的启动。

据悉，本次活动分为两个阶段：第一阶段在西安举行，选择采访能够充分体现陕西文化、经贸、科技的代表性区域，其中有汇聚丰富的文物古迹、博物馆、艺术园区的碑林区，感受陕西数千年文化积淀的厚重底蕴，触摸文化陕西的魅力。走进高新区又将亲眼见证世界级科技产业园区在陕西的崛起，感受陕西的科技之光。第二阶段在榆林举行，探访榆林能源、文化等方面感受陕西的产业升级变化……

在6天时间里将亲手触摸、大V们将深度体会改革开放40年来陕西的发展变化和“一带一路”倡议提出5年来取得的巨大成就，记录陕西故事、传播陕西形象。

编辑： 刘璞华