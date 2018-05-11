法士特的成功“秘诀”：坚持创新 借“一带一路”率先“走出去”

5月11日下午，以“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到陕西法士特集团参访。

西部网讯（记者 张澍田）5月11日下午，以“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到陕西法士特集团参访，了解法士特从默默无闻的“三线”工厂一跃成长为中国汽车零部件行业的领军企业的“秘诀”。

陕西法士特汽车传动集团公司始建于1968年，目前已发展成为国内外知名的以汽车变速器、汽车齿轮等为主导产品的大型汽车传动系生产制造商和全球供应商，旗下拥有10多家控、参股子公司，在泰国建有独资工厂，在美国设有分销公司。

据了解，法士特集团所涉及的行业处于完全市场竞争的领域，而法士特的各项经营指标能够连续15年名列中国齿轮行业第一，重型汽车变速器年产销量连续十二年稳居世界第一，也是中国齿轮行业首家年产销超百亿元企业。

5月11日下午，以“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到陕西法士特集团参访。

坚持科技创新 提升核心竞争力

心无旁骛专攻主业，脚踏实地坚持自主创新。这个定位，在法士特几代人手中传承，从未改变。历经50年的创业创新和改革改制发展，法士特从默默无闻的“三线”工厂一跃成长为中国汽车零部件行业的领军企业，被业界誉为中国齿轮行业最具品牌成长性、最具国际影响力、最具规模竞争力和最具科技创新力的领军企业,成为民族汽车工业技术升级和创新发展的一个缩影。

通过加快国际合资合作、与跨国公司联合开发等多种渠道，全面追赶世界一流水平。法士特先后与多家世界顶尖品牌企业，积极展开技术联合攻关，联合研发高新技术产品。其中，法士特研发推出的6AT液力自动变速器，代表着重型变速器领域最高水平，打破了国内重型液力自动变速器完全依赖进口的被动局面。目前法士特已成为国内唯一可以提供AT、AMT两种高端技术，并拥有自主知识产权的全球独立制造商。

法士特的技术创新发展历程，不仅体现了作为民族汽车工业自强不息的顽强拼搏精神，更具备以技术创新为核心、全面推进管理创新和市场创新的发展理念。企业目前拥有国际国内核心技术专利逐年大幅递增，且成果95%实现了产业化。

面向未来，法士特紧紧把握“中国制造2025”重大战略的实施，有信心通过5-10年坚持不懈的技术创新，实现汽车传动系统核心关键技术产品不断突破，拓展国际市场，全力打造具有国际竞争力的全球一流商用车传动系统供应商与服务商。

5月11日下午，以“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到陕西法士特集团参访。

围绕“一带一路” 开启国际化新篇章

丝绸之路起点，汉唐盛世中心，坐落于西安高新区的陕西法士特集团公司坚持创新驱动发展引领，围绕“一带一路”发展倡议，开启了企业国际化发展的新篇章。

据介绍，法士特产品被国内150多家主机厂的上千种车型选为定点配套产品，并广泛出口美国、澳大利亚、东欧、南美、东南亚、中东等十多个国家和地区。目前法士特已经成为东欧几十家汽车厂的主要变速器提供商之一，变速器品种涉及四个系列，十多个品种，涵盖几十种技术协议号，配套范围和销量逐步攀升。

2014年，随着第一台在泰国装配下线的12挡变速器试车成功，法士特首家海外工厂宣告开工投产。随着泰国公司的建成投产，法士特不仅将致力于为东南亚地区的整车厂及终端用户提供优质的产品、专业的技术支持、完善的销售服务网络、及时的备件供应等全方位服务，并由此辐射东盟市场，目前已与东南亚多家主机厂实现产品配套，标志着法士特海外战略已从产品出口升级到技术和品牌出口，为企业全球化发展实践打开了大门，开启了国际化发展新路径。

法士特凭借在业界的影响力和品牌知名度，不断加快国际化发展步伐，先后与多家世界知名品牌企业建立了良好的合资合作关系，为企业全球化发展实践打开了大门，开创了企业全球化、多元化、高端化发展新局面。

法士特抓紧了“一带一路”和“中国制造2025”两大机遇，秉承着高质量新发展理念，践行陕西省“五新”战略，深化供给侧改革，不断提升核心技术自主创新能力，加快新能源、智能化产品研发进度和新业态市场布局，科学制定了“5221”战略目标。

到“十三五”末，法士特传统市场销售收入占50%、智能化与新能源产品市场销售收入占20%、国际市场销售收入占20%、资本市场和新业态收入占10%，将法士特打造成具有国际竞争力的商用车传动系统供应商与服务商，开创企业国际化、多元化、科学化、高端化发展新局面。

编辑： 张娟