全国网媒记者走进工厂 感受新能源汽车生产线

5月11日下午，“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员走进西安比亚迪新能源产业基地。

5月11日下午，“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员走进西安比亚迪新能源产业基地。

西部网讯（记者 张澍田）5月11日下午，“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到西安比亚迪新能源产业基地，走进汽车工厂车间，零距离体验高科技生产一线。

二十多年积累创新 掌握新能源核心科技

据了解，比亚迪自2003年踏入汽车行业以来，已经从一个自主品牌的传统燃油车企，跃升为新能源汽车的龙头企业。

自2005年入驻西安高新区至今，比亚迪已逐步在西安布局了乘用车、商用车、电子、轨道交通、汽车金融等产业，同时还与西安银行合资成立汽车金融公司。比亚迪新能源产业基地、现有员工近17000人，占地面积293万平方米，一期于2014年9月份投产，已建成汽车整车四大工艺及关键零部件生产线，形成年产20万辆节能轿车、10万辆新能源轿车的生产规模，是比亚迪目前生产工艺最先进、生产规模最大的工业园，汇集了比亚迪汽车高精尖的技术和全自动化的生产设备。

据介绍，比亚迪以电池起家，经过20多年的积累和创新，比亚迪已经掌握了新能源汽车电池、电机、电控三大核心技术。同时形成了自己独有的“542 ”科技：“5”代表百公里加速 5 秒以内——打破豪车专属，重新定义加速度，树立全新性能标准； “4”代表全面电四驱——极速电四驱采用革新性电子技术，颠覆以往机械四驱的复杂结构，用一根电线搞定全面四驱。同时带来抓地力更强、安全性更高、动力更强劲的驾驶体验，并逐步实现比亚迪新能源车的全面搭载，树立全新安全标准；“2”代表百公里油耗2L 以内，革命性节能突破，树立全新油耗标准。同时，在新能源汽车上，比亚迪实现了双向逆变充放电技术。

5月11日下午，“新时代·新平台·新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员走进西安比亚迪新能源产业基地。

比亚迪在西安实现全产业布局 助力陕西打造“万亿级”先进制造业

西部网、陕西头条记者了解到，比亚迪在很早之前就推出了“7+4”战略规划，计划在全产业链布局新能源汽车。

“7”代表7大常规领域，即城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫车、私家车；“4”代表4大特殊领域即仓储、矿山、机场、港口。逐步实现全市场布局，将电动化进行到底。

据了解，这些年得益于陕西省良好的投资与市场环境，比亚迪现已在西安地区完成了乘用车、商用车、电子、轨道交通、汽车金融等全产业布局，是除深圳总部外，投资最全面的基地。

2017年比亚迪西安纯电动客车项目实现了当年开工、当年投产，高端智能终端制造项目已建成4条产线并投产。目前，备受瞩目的比亚迪云轨基地也落户西安，现正在设备安装调试阶段，不久后也将会投产。

2018年1月11日，比亚迪与西安高新区再度联姻，将比亚迪新能源乘用车扩产项目落地西安比亚迪工业园。该项目总投资20亿元，新建年产30万辆新能源乘用车项目，项目全部达产后预计产值400亿元。该项目已于近期开工，这将助推陕西300万辆汽车生产目标宏伟蓝图的实现，也为打造“万亿级”先进制造业提供强有力的支撑。

“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”，近年来随着国家对环境保护的日益重视，新能源车在未来有着更为广阔的市场，相关负责人介绍称，比亚迪今后将继续走新能源车发展路线，实现汽车的智能化，更好的提升客户用车体验。

编辑： 张娟