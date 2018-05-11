曾为“国礼”被赠外国政要 陕西把小苹果做成大产业

延安展区用苹果搭建起了巨型苹果展台，吸引了不少客商、观众驻足。

“一带一路”大型网络主题活动陕西站采访团现场了解延安苹果产业相关情况。

“一带一路”大型网络主题活动陕西站采访团媒体记者为陕西苹果代言。

西部网讯（记者 彭芬）在今天（5月11日）开幕的第三届丝博会现场，延安展区用苹果搭建起了巨型苹果展台，大、红、脆、甜的苹果吸引了不少客商、观众驻足品尝。

全世界每7个苹果中，就有1个来自陕西。近年来，随着转型升级力度不断加大，品牌知名度不断提升，以延安苹果为代表的陕西苹果已成为陕西一张闪亮的“名片”。

来自世界最佳优生区 延安小苹果成致富“金苹果”

在“苹果之乡”洛川县，国家级洛川苹果批发市场建成投运，打造中国苹果集散地、电子交易中心、定价中心。通过举办中国•陕西（洛川）国际苹果博览会、第一届世界苹果大会，组织开展专业论坛、展览展示、出口贸易等活动，扩大了洛川苹果宣传，提升了品牌价值，成功出口澳大利亚、阿联酋等高端市场。

延安市市长薛占海介绍，延安是世界最佳苹果优生区，也是陕西苹果种植的主产区。延安市把苹果作为全市农业主导产业，目前全市苹果面积达到366万亩，居全国地级市之首，产量323万吨，占世界的二十分之一、占全国的九分之一。延安把“小苹果”做成了大产业，也正在成为老区人民脱贫致富的“金苹果”。

借助“互联网＋”的东风，延安苹果更加声名远播。此前在由京东电商平台打造的首届“京东陕西苹果节”上，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东通过视频对陕西苹果进行了推介宣传，京东洛川苹果旗舰店网页访问量激增，订单更是火爆，延安苹果美誉度持续提升。

据了解，下一步延安将全面对苹果产业进行分级分拣、冷藏冷链、精深加工、品牌营销等后整理工作，主打延安苹果、洛川苹果、梁家河苹果三大品牌，“给苹果穿上文化的马甲，插上互联网的翅膀，促进苹果收入成倍增长。”薛占海说。

从果业大省到果业强省 陕西苹果启动“二次创业”

“截止2017年底，陕西苹果面积1100万亩，产量1150万吨。陕西苹果已批量出口世界80多个国家和地区。”陕西省果业管理局贸易处调研员何双群介绍，以企业、合作社为主体在全国大中城市布局建设陕西水果品牌店400多家，以浓缩苹果汁为主的加工品90%实现出口，成为陕西出口创汇的拳头产品。

“更值得骄傲的是，陕西苹果已多次被作为‘国礼’送给外国政要，获得广泛赞誉。”据悉，近日国家苹果大数据中心、苹果气象服务中心也选址陕西，充分证明了陕西苹果的知名度和影响力。

何双群说，陕西苹果是“致富果”也是“友谊果”。以“中哈苹果友谊园”建设为切入点，陕西不断加强与中亚等国的果业技术交流与贸易合作，深度融入“一带一路”。本届丝博会期间，还将举办“中国陕西——澳大利亚塔斯马尼亚州现代农业园区”项目对接会，进一步加强双方在农（果）业领域的交流合作。

“我们已经启动了陕西苹果‘二次创业’，将通过大力推广苹果生产国际先进栽培模式、强化科技创新支撑、实施品牌化战略、延长产业链条、提高信息化水平，来实现陕西苹果产业的转型升级。”何双群说，陕西将加快由果业大省向果业强省的转变，实现果业强、果农富、果乡美。

编辑： 肖昌希