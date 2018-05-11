凤县绿色发展引来好项目，丝博会开幕首日引资53.37亿元。

西安凤县商会成立。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）5月11日，第三届丝绸之路国际博览会开幕首日，凤县招商引资工作再传捷报。在西安举办的西安凤县商会成立暨招商引资推介签约仪式上，当会签约项目25个，引资53.37亿元。据了解，凤县1至5月已成功签约项目33个，引资总额达92.97亿元。

当天签约的25个项目，主要涉及工业、旅游、农业产业化、新能源开发、城市建设等多个领域。其中，凤县秦岭冰雪山水休闲度假区、共享共建中药材可追溯基地建设、橡胶颗粒再生利用等亿元以上项目共有11个。签约项目充分凸显了凤县致力于绿色发展，推进县域经济转型升级，打造旅游名城和特色农业产业基地的决心和信心，对凤县壮大产业集群、加快经济转型具有重大意义。

此外，凤县还精心策划包装了200万吨铸造产业园、工合1938文化旅游街区开发、林麝养殖及麝产品精深加工、陵江码头商业街区开发等4大类20个重点招商引资项目，在当天的招商引资重点项目推介恳谈会上进行了重点推介，180余家客商和凤县领导、相关部门及各镇负责人进行了面对面洽谈交流，其中10余个项目得到了与会客商关注，目前正在进一步对接中。

在当天的推介会上，凤县全面推介了凤县2018年旅游八大看点，邀请与会嘉宾和省内外游客到凤县来领略彩凤新声，极致视听震撼；再走灵官峡，体验宝成精神；触摸工合历史，传承工合精神；畅游美丽乡村，品味岭南民俗；醉情自然山水，养生秦岭南麓；休闲秦岭花谷，避暑七彩凤县；走进羌族故里，体验古羌风情；体验体育赛事，尽显体育魅力。

推介会后，凤县举行了西安凤县商会成立仪式，西安凤县商会是由200余名在西安的凤县籍企业家发起成立，商会将借助自身广泛的人脉资源和信息来源渠道，向省内外客商推介凤县的招商项目，联络邀请各地客商前往凤县考察项目，促进合作。

编辑： 肖昌希