宝鸡之“宝”亮相湖南长沙 两地签署合作共谋发展

5月11日，2018年宝鸡▪长沙推介招商会在湖南长沙举行。
宝鸡与长沙签署旅游合作协议，共谋发展。
西部网讯（记者 鲁鹏飞）5月11日，2018年宝鸡▪长沙推介招商会在湖南长沙举行，推介会上，宝鸡市推介了宝鸡旅游资源及文化旅游招商项目，并与长沙市旅游局签订合作协议，携手合作共谋发展，进一步扩大宝鸡旅游的知名度和美誉度。
推介会上，宝鸡参会人员纷纷亮出宝鸡之“宝”。宝鸡市旅游发展委员会推介了周原考古遗址公园项目、姜子牙钓鱼台景区综合开发项目、法门寺世界佛都项目、太白山旅游度假区综合提升项目、凤翔县六营民俗村建设项目等20个文化旅游项目，宝鸡市招商局推介了机器人智能制造产业园项目、工程机械液压元件产业化生产项目、宝鸡市军民融合产业示范园项目等6个装备制造、军民融合产业项目。
推介项目中，法门寺世界佛都项目投资额达到357亿元，是当天推介项目中投资额最大的项目，该项目将建设世界佛都之窗、天禅乐园、大美佛汤城、美阳养生食街、法门小镇、禅居房车营地等十大子项目。
会上，中华石鼓园景区、法门寺佛文化景区、太白山国际旅游度假区和关山草原景区等宝鸡重点景区分别介绍了各自旅游资源和地接优惠政策。按照互惠、互利、互动和共赢的原则，长沙市旅游局和宝鸡市旅发委共同签署了旅游合作框架合作协议。
此次走进长沙，是宝鸡“2018宝鸡·长江中下游地区推介招商活动”的首站。宝鸡还将陆续在长江中游地区开展特色产业招商、科研院所引智、名优产品展示、文化旅游宣传等系列推介招商活动。7月中旬，宝鸡将在武汉集中举办“2018宝鸡·长江中下游地区推介招商会”及项目签约。
编辑： 肖昌希
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