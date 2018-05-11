西安街头绿化带惊现“罂粟花” 植物学专家这样说。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）正是阳光明媚的日子，街头百花盛开，就连天桥上、公共厕所都成了一道亮眼的风景线，姹紫嫣红，处处都拍照圣地。可今天就有观众反映，自己在西安街头的绿化带中发现了罂粟花，真的是这样吗？

爆料人：确认过眼神，是“罂粟花”

爆料人：“昨晚我在那边散步就发现路两旁的绿化带里发现了罂粟花，我小时候见过。”

真的就跟爆料市民说得那样，在西安街头的绿化带里赫然长着罂粟花吗？

随后，我们全媒体记者来到了市民口中所说的，西安市太白南路与丈八东路立交桥，一探究竟！

记者看到了爆料人口中所说的这种花。和资料图片比较，从外形上看的确很像罂粟花，它们就静静地生长在丈八东路桥下停车场两侧的绿化带中。而且这种花在这个路段的分布十分广泛。记者随机采访了附近市民。市民表示，不太清楚应该是罂粟花。

真的是罂粟花吗？随后记者采摘了几朵，带到了陕西省植物研究所。

陕西省西安植物园研究中心副研究员吴永朋：“这种花叫冰岛罂粟，是一种常见于园林绿化等地观赏性植物。”

编辑： 张娟