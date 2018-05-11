四川10余企业赴陕参会 高新技术创新成果亮相丝博会

西部网讯（记者 李媛）5月11日，以“新时代‧新格局‧新发展”为主题的第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会（以下简称“丝博会”）在西安举行。记者了解到，四川博览事务局组织省内10余家高新技术创新科技公司赴西安参展，并推介2018年四川重点展会项目。

据悉，“四川馆”以“开放、绿色、环保、拆卸快捷”为理念，采用可重复使用材料进行搭建，展台大方简洁，展位中央采用透明屏高息投影技术，展示四川省对外开放成就。“四川馆”分为对外开放展区、优势产业展区，以“魅力自贸·开放四川”、“产业驱动·实力四川”为主题，突出展示了移动内联网双系统终端（机器人）、云端AI拉曼物质检测终端、大数据风险管理分析系统等科技创新成果以及智能手机、印制电路板等电子信息、智能制造产品。参展展品代表了四川省多个领域技术进步的最新成就。在赚足人气的同时，还重点向海内外参观者展示了四川近年来取得的经济发展成就和投资环境。

为进一步增强四川重点展会影响力，加强川陕两地经贸、文化交流，四川博览事务局与丝博会组委会在西安曲江国际会议中心举办了“2018年四川省重点展会项目推介会”，集中推介第十七届中国西部国际博览会、2018中国（绵阳）科技城国际科技博览会、2018中国（宜宾）白酒文化节等展会活动。

期间，与会代表就参展展品、展品通关、参展实效性等重要展会信息进行了深入交流，现场多个企业表示将积极组团参加四川的重点展会。

编辑： 李媛