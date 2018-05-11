陕西环保集团深耕全产业链 让三秦百姓乐享绿水青山

“一带一路”大型网络主题活动陕西站采访团在陕西环保集团展区采访。

西部网讯（记者 彭芬）在今天（5月11日）开幕的第三届丝博会上，由陕西环保集团免费提供的垃圾分类收集桶和回收袋遍布各个展馆。人们按要求分类投放垃圾后，通过扫描二维码可亲身参与垃圾分类处置过程，在享受便利的同时，还能够了解垃圾分类的环保理念，成为绿色低碳可循环生活的践行者。

作为全国首家专注于环保产业的省属国有企业，此次丝博会上，陕西环保集团充分展示了覆盖环保全产业链的四维产业布局和在“智慧环保”领域的探索，让三秦百姓乐享绿水青山，拥抱蓝天白云。

瞄准热点难点 “智慧环保”为绿水青山保驾护航

在陕西环保集团展区内的一台电脑屏幕上，显示的是其拥有自身核心技术的智慧环保大气智能网格平台。这一平台采用“云+端+服务”的新型大气环境监管模式，通过实时监控、实时提示的机制打通了大气监控与监管通道，实现精确监测、精准定位、精准预测、精密溯源，解决了大气污染“最后一公里”问题。

水质监测方面，陕西环保集团在国内首创智能机器人自动一体化分析系统。此次展出的全自动高锰酸盐指数分析仪独创的仿生学颜色识别技术判断滴定终点，模拟人眼对颜色变化的识别，对单个样本的测试时间从几小时缩短至6、7分钟，测试数据还能实现实时自动上传。

而针对室内环境污染问题，作为陕西省内最早开展室内空气监测的检测服务机构，陕西环保集团下属的陕西环境监测技术服务咨询中心此次展出了全热中央新风系统、大气采样仪、甲醛清除剂、家具除味剂等设备和产品。据了解，这些仪器产品现已应用于普通家庭，从检测到治理全方位守护群众健康。

编辑： 张娟