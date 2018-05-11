第三届丝博会陕港澳科技产业创新发展论坛举行

西部网讯（记者 李媛）今天（5月11日）下午，第三届丝博会陕港澳科技产业创新发展论坛在西安举行，陕西省副省长陆治原出席并致辞。

陆治原说，近年来陕西深入实施创新驱动发展战略，不断增强自主创新能力和科技成果转化能力，科技产业快速发展，科技综合实力和区域创新能力显著提升。香港和澳门在科技产业相关的高端人才引进、管理创新、金融创新等方面积累了很多值得陕西学习借鉴的经验和做法。本届丝博会举办陕港澳科技产业创新发展论坛，为三地科技产业合作方面提供了新的平台。希望三地科技企业和相关单位紧密围绕各自需求，加强沟通，增进了解，共谋发展，共同为建设创新型国家和世界科技强国作出新的贡献。

香港、澳门部分企业代表和我省相关部门负责人及企业代表参加论坛。

编辑： 李媛