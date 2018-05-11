陕西将积极打造跨境电商合作平台 构建全球优质生态圈

今天（5月11日）下午，丝绸之路商务合作（西安）圆桌会在西安举行。

陕西省副省长魏增军在会上表示，促进更多企业积极有序参与跨境电商合作。

西部网讯（记者 李媛）今天（5月11日）下午，丝绸之路商务合作（西安）圆桌会在西安举行。来自澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、柬埔寨、韩国等24个国家和地区的驻华使领馆商务参赞、领事及官方机构代表应邀出席会议，以“跨境电商•丝路新机遇”为主题，共同探讨深化“一带一路”背景下的经贸合作，互利共赢。

商务部副部长钱克明、陕西省副省长魏增军出席会议，陕西省商务厅厅长赵润民宣读了《2018丝绸之路商务合作（西安）圆桌会共识》。与会的有关国家代表，分别就如何利用跨境电商平台加强经贸合作，共商、共建、共享新的商务机遇交流发言。

钱克明在致辞中说，发展跨境电商是加快“一带一路”建设、维护多边贸易体制、推动贸易畅通的重要抓手。目前，中国跨境电商规模已居世界第一，覆盖了绝大部分国家和地区，深受广大消费者欢迎。陕西作为古丝绸之路的起点，是中国向西开放的前沿和内陆改革开放的新高地。衷心希望各位朋友能充分利用“丝博会”这一平台，深耕友谊，深化合作。商务部将采取一系列措施，支持西部地区加快发展跨境电商，打造内陆型改革开放新高地，积极探索与“一带一路”沿线国家开展经济合作和人文交流的新模式。

魏增军在致辞中表示，五年来，陕西主动融入“一带一路”建设大格局，积极扩大对外开放，努力建设内陆改革开放新高地和“一带一路”核心区，促进了经济社会较快发展，全省生产总值年均增长8.8%，去年生产总值突破2万亿元大关，综合实力大幅提升。今年一季度，陕西进出口增速居全国第2位，出口增速全国第一，对“一带一路”国家和地区进出口增长68.7%，开放型经济发展取得了新成效。

魏增军说，举办此次活动，陕西希望能够在“一带一路”倡议下，借助圆桌会的平台和机制，与各国（地区）推进跨境电商领域合作，围绕“一带一路”建设，构建全球优质的互联互通跨境电商生态圈，促进更多企业积极有序参与跨境电商合作。同时，加强对跨境电商的支持，愿与商务部和与会各国以及各省商务部门一道，培育一批行业代表性企业，形成一批产业聚集区，促进跨境电商持续发展，推动对外贸易和生产企业转型升级；打造跨境电商合作平台，支持“一带一路”沿线企业入驻，鼓励企业通过跨境电商扩大与丝路沿线国家和地区的贸易规模。“陕西将创造优良的营商环境，与各国的企业和朋友分享合作商机，加强互利合作，实现共同发展。”

编辑： 李媛